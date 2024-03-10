У Харкові вранці сталася смертельна пожежа (фото)

У Харкові рятувальники виявили тіло 74-річного чоловіка на місці пожежі у 16-поверхівці.

Горіла квартира на першому поверсі будинку на проспекті Людвіга Свободи, 35в. Вогнеборців на місце викликали о 06:47 10 березня.

“На місце події оперативно прибули рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі трьох відділень. По прибуттю до місця події було з’ясовано, що у квартирі на першому поверсі горять домашні речі на площі пожежі 20 кв. м”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Диму у квартирі було стільки, що рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту. В одній із кімнат вони знайшли тіло загиблого. Вогонь загасили о 07:34. Причину пожежі ще з’ясовують.