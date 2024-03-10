Вогонь перекинувся на приватний сектор: на Харківщині палії догралися
На Харківщині за добу сталося 62 пожежі у природних екосистемах. Більшість – через місцевих жителів, які випалюють сухостій “заради краси”.
За даними ДСНС, лише за добу на Харківщині вигоріло 50 гектарів сухої рослинності. Найбільш масштабна пожежа сталася в селі Слатине Харківського району.
“У результаті випалювання місцевими мешканцями чагарників, вогонь перекинувся на приватний сектор. В результаті людської недбалості згоріли: покинутий будинок, господарча споруда, теплиця та суха трава на площі понад 2 га. Постраждав чоловік 1962 р.н., який намагався самотужки загасити пожежу. З опіками обличчя та рук його було госпіталізовано до лікарні”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу гасили три підрозділи ДСНС.
Рятувальники також зазначили, що через обстріли в Харківській області сталося чотири пожежі.
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“У с. Нечволодівка Куп’янського району горіли трансформатор та трава, у м. Вовчанськ — торговельний павільйон, у с. Липці Харківського району — трава на відкритій території та у м. Богодухів — автівка”, – поінформували у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 07:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу сталося 62 пожежі у природних екосистемах. Більшість – через місцевих жителів, які випалюють сухостій “заради краси”".