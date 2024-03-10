Live
  • Нд 10.03.2024
  • Харків  -0°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

Вогонь перекинувся на приватний сектор: на Харківщині палії догралися

Події 07:58   10.03.2024
Оксана Горун
Вогонь перекинувся на приватний сектор: на Харківщині палії догралися Фото: ДСНС

На Харківщині за добу сталося 62 пожежі у природних екосистемах. Більшість – через місцевих жителів, які випалюють сухостій “заради краси”.

За даними ДСНС, лише за добу на Харківщині вигоріло 50 гектарів сухої рослинності. Найбільш масштабна пожежа сталася в селі Слатине Харківського району.

“У результаті випалювання місцевими мешканцями чагарників, вогонь перекинувся на приватний сектор. В результаті людської недбалості згоріли: покинутий будинок, господарча споруда, теплиця та суха трава на площі понад 2 га. Постраждав чоловік 1962 р.н., який намагався самотужки загасити пожежу. З опіками обличчя та рук його було госпіталізовано до лікарні”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу гасили три підрозділи ДСНС.

Рятувальники також зазначили, що через обстріли в Харківській області сталося чотири пожежі.

Читайте також: “Знищити все живе”: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото)

“У с. Нечволодівка Куп’янського району горіли трансформатор та трава, у м. Вовчанськ — торговельний павільйон, у с. Липці Харківського району — трава на відкритій території та у м. Богодухів — автівка”, – поінформували у ДСНС.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов повідомив про загиблого на Харківщині та наслідки обстрілів
Синєгубов повідомив про загиблого на Харківщині та наслідки обстрілів
10.03.2024, 08:34
П’яний водій у Харкові пропонував копам 300 доларів
П’яний водій у Харкові пропонував копам 300 доларів
10.03.2024, 08:17
Вогонь перекинувся на приватний сектор: на Харківщині палії догралися
Вогонь перекинувся на приватний сектор: на Харківщині палії догралися
10.03.2024, 07:58
Доба на Харківщині пройшла без російських штурмів – Генштаб ЗСУ
Доба на Харківщині пройшла без російських штурмів – Генштаб ЗСУ
10.03.2024, 07:26
Головні новини Харкова 10 березня: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 10 березня: як минула ніч, зведення Генштабу
10.03.2024, 07:41
Сьогодні 10 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 березня: яке свято та день в історії
10.03.2024, 06:00

Новини за темою:

21:42
У Харкові пес провалився під кригу: тварину врятували ДСНСники (фото)
08:03
Горіли кімнати у будинках, пожежі в екосистемах – ДСНС про добу на Харківщині
15:26
Ворожий дрон атакував рятувальників на Харківщині (відео)
15:13
Дитсадок горів у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)
10:28
8 Березня посеред війни: як вітають харків’янок

Ви читали новину: «Вогонь перекинувся на приватний сектор: на Харківщині палії догралися»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 07:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу сталося 62 пожежі у природних екосистемах. Більшість – через місцевих жителів, які випалюють сухостій “заради краси”".