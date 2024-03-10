Огонь перекинулся на частный сектор: на Харьковщине поджигатели доигрались
На Харьковщине за сутки случилось 62 пожара в природных экосистемах. Большинство — из-за местных жителей, выжигающих сухостой «ради красоты».
По данным ГСЧС, только за сутки в Харьковской области выгорело 50 гектаров сухой растительности. Наиболее масштабный пожар случился в селе Слатино Харьковского района.
«В результате выжигания местными жителями кустарников огонь перекинулся на частный сектор. В результате человеческой халатности сгорели: заброшенный дом, хозяйственная постройка, теплица и сухая трава на площади более 2 га. Пострадал мужчина 1962 года рождения, пытавшийся самостоятельно потушить пожар. С ожогами лица и рук он был госпитализирован в больницу», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар тушили три подразделения ГСЧС.
Спасатели также отметили, что из-за обстрелов в Харьковской области случилось четыре пожара.
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«В с. Нечволодовка Купянского района горели трансформатор и трава, в Волчанске — торговый павильон, в с. Липцы Харьковского района – трава на открытой территории и в г. Богодухов – автомобиль», — проинформировали в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, поджигатели, пожары;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 07:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за сутки случилось 62 пожара в природных экосистемах. Большинство — из-за местных жителей, выжигающих сухостой «ради красоты»".