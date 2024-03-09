«Уничтожить все живое»: за день 19 дронов атаковали Волчанск – Болвинов (фото)

Вчера, 8 марта, россияне отправили на город Волчанск 19 FPV-дронов, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Уничтожить все живое – цель врага. Двое погибших — один из беспилотников попал в автомобиль, погибли мужчина и женщина. А когда на место приехал их сын, россияне ударили и по нему. Под обстрел попал также пожарный автомобиль — спасатели возвращались с пожара, тушили детский сад, в который попали россияне. Шесть работников ГСЧС пострадали. Один из дронов атаковал служебный автомобиль полиции, там обошлось без жертв», — отметил Болвинов.

Он также заявил, что оккупанты неожиданно бьют и по самому центру города. Он призвал жителей Волчанска и районов приближенных к зоне боевых действий быть особенно осторожными в эти дни и не выезжать из дома без лишней нужды.