«Уничтожить все живое»: за день 19 дронов атаковали Волчанск – Болвинов (фото)
Вчера, 8 марта, россияне отправили на город Волчанск 19 FPV-дронов, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Уничтожить все живое – цель врага. Двое погибших — один из беспилотников попал в автомобиль, погибли мужчина и женщина. А когда на место приехал их сын, россияне ударили и по нему. Под обстрел попал также пожарный автомобиль — спасатели возвращались с пожара, тушили детский сад, в который попали россияне. Шесть работников ГСЧС пострадали. Один из дронов атаковал служебный автомобиль полиции, там обошлось без жертв», — отметил Болвинов.
Он также заявил, что оккупанты неожиданно бьют и по самому центру города. Он призвал жителей Волчанска и районов приближенных к зоне боевых действий быть особенно осторожными в эти дни и не выезжать из дома без лишней нужды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, волчанск, дрони, дроны, область, погибли, пожарные, полиция, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 11:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 8 марта, россияне отправили на город Волчанск 19 FPV-дронов, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".