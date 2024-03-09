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«Уничтожить все живое»: за день 19 дронов атаковали Волчанск – Болвинов (фото)

Общество 11:51   09.03.2024
Виктория Яковенко
«Уничтожить все живое»: за день 19 дронов атаковали Волчанск – Болвинов (фото) Фото: Сергей Болвинов

Вчера, 8 марта, россияне отправили на город Волчанск 19 FPV-дронов, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Уничтожить все живое – цель врага. Двое погибших — один из беспилотников попал в автомобиль, погибли мужчина и женщина. А когда на место приехал их сын, россияне ударили и по нему. Под обстрел попал также пожарный автомобиль — спасатели возвращались с пожара, тушили детский сад, в который попали россияне. Шесть работников ГСЧС пострадали. Один из дронов атаковал служебный автомобиль полиции, там обошлось без жертв», — отметил Болвинов.

Он также заявил, что оккупанты неожиданно бьют и по самому центру города. Он призвал жителей Волчанска и районов приближенных к зоне боевых действий быть особенно осторожными в эти дни и не выезжать из дома без лишней нужды.

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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 8 марта, россияне отправили на город Волчанск 19 FPV-дронов, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".