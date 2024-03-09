Синегубов об обстрелах Харьковщины: били по 18 населенным пунктам, есть жертвы

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под российскими обстрелами за сутки находились около 18 населенных пунктов Харьковской области.

В частности, в 01:00 в городе Волчанск в результате вражеских обстрелов разрушен частный дом. В 15:45 россияне снова атаковали Волчанск, на этот раз FPV-дроном. БпЛА попал в гражданский автомобиль. Погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина.

«13:30 в Волчанске войсками РФ совершен обстрел с использованием БпЛА. В результате обстрела поврежден служебный полицейский автомобиль. 12:10 в результате повторного обстрела Волчанская поврежден дом. 11:20 в Волчанске враг наносил удары по жилому сектору и образовательным учреждениям. В результате обстрела произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания детсада. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения», — отметил Синегубов.

Также по данным главы ХОВА, из Великобурлуцкой и Ольхватской громад по состоянию на 9 марта вывезли 27 детей с семьями.