Синегубов об обстрелах Харьковщины: били по 18 населенным пунктам, есть жертвы
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под российскими обстрелами за сутки находились около 18 населенных пунктов Харьковской области.
В частности, в 01:00 в городе Волчанск в результате вражеских обстрелов разрушен частный дом. В 15:45 россияне снова атаковали Волчанск, на этот раз FPV-дроном. БпЛА попал в гражданский автомобиль. Погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина.
«13:30 в Волчанске войсками РФ совершен обстрел с использованием БпЛА. В результате обстрела поврежден служебный полицейский автомобиль. 12:10 в результате повторного обстрела Волчанская поврежден дом. 11:20 в Волчанске враг наносил удары по жилому сектору и образовательным учреждениям. В результате обстрела произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания детсада. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения», — отметил Синегубов.
Также по данным главы ХОВА, из Великобурлуцкой и Ольхватской громад по состоянию на 9 марта вывезли 27 детей с семьями.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, волчанск, дрон, жертвы, обстрелы, разрушения, руйнування, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 08:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под российскими обстрелами за сутки находились около 18 населенных пунктов Харьковской области.".