Синєгубов про обстріли Харківщини: били по 18 населених пунктах, є жертви

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під російськими обстрілами за добу було близько 18 населених пунктів Харківської області.

Зокрема, о 01:00 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу зруйнований приватний будинок. О 15:45 росіяни знову атакували Вовчанськ, цього разу FPV-дроном. БпЛА влучив у цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка.

«13:30 у Вовчанську військами РФ здійснений обстріл з використанням БпЛА. В результаті обстрілу пошкоджений службовий поліцейський автомобіль. 12:10 внаслідок повторного обстрілу Вовчанська пошкоджений будинок. 11:20 у Вовчанську ворог завдавав ударів по житловому сектору та освітнім закладам. В результаті обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу», – зазначив Синєгубов.

Також за даними голови ХОВА, з Великобурлуцької та Вільхуватської громад станом на 9 березня вивезли 27 дітей з родинами.