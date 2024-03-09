Синєгубов про обстріли Харківщини: били по 18 населених пунктах, є жертви
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під російськими обстрілами за добу було близько 18 населених пунктів Харківської області.
Зокрема, о 01:00 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу зруйнований приватний будинок. О 15:45 росіяни знову атакували Вовчанськ, цього разу FPV-дроном. БпЛА влучив у цивільний автомобіль. Загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка.
«13:30 у Вовчанську військами РФ здійснений обстріл з використанням БпЛА. В результаті обстрілу пошкоджений службовий поліцейський автомобіль. 12:10 внаслідок повторного обстрілу Вовчанська пошкоджений будинок. 11:20 у Вовчанську ворог завдавав ударів по житловому сектору та освітнім закладам. В результаті обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу», – зазначив Синєгубов.
Також за даними голови ХОВА, з Великобурлуцької та Вільхуватської громад станом на 9 березня вивезли 27 дітей з родинами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, вовчанськ, дрон, жертви, обстріли, руйнування, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 08:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під російськими обстрілами за добу було близько 18 населених пунктів Харківської області.".