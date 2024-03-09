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На Харківщині відбили три атаки, РФ била з авіації – Генштаб ЗСУ

Суспільство 07:36   09.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині відбили три атаки, РФ била з авіації – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти на Куп’янському напрямку тричі атакували в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Крім цього, авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте також: Росіяни тричі атакували позиції ЗСУ біля Синьківки та Кислівки – Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 07:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти на Куп’янському напрямку тричі атакували в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".