На Харківщині відбили три атаки, РФ била з авіації – Генштаб ЗСУ

Окупанти на Куп’янському напрямку тричі атакували в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Крім цього, авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Вовчанськ, Синьківка, Табаївка і Берестове.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.