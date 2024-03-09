На Харьковщине отбили три атаки, РФ била из авиации — Генштаб ВСУ

Оккупанты на Купянском направлении трижды атаковали в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Кроме этого, авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Волчанск, Синьковка, Табаевка и Берестовое.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.