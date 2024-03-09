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На Харьковщине отбили три атаки, РФ била из авиации — Генштаб ВСУ

Общество 07:36   09.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине отбили три атаки, РФ била из авиации — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты на Купянском направлении трижды атаковали в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Кроме этого, авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Волчанск, Синьковка, Табаевка и Берестовое.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Читайте также: Россияне трижды атаковали позиции ВСУ возле Синьковки и Кисловки – Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 07:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты на Купянском направлении трижды атаковали в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".