На Харьковщине отбили три атаки, РФ била из авиации — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Оккупанты на Купянском направлении трижды атаковали в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Кроме этого, авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Волчанск, Синьковка, Табаевка и Берестовое.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, атаки, ВСУ, генштаб, обстрел, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 07:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты на Купянском направлении трижды атаковали в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".