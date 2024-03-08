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Россияне трижды атаковали позиции ВСУ возле Синьковки и Кисловки – Генштаб

Происшествия 19:27   08.03.2024
Оксана Якушко
Россияне трижды атаковали позиции ВСУ возле Синьковки и Кисловки – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле сел Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Голубевка, Синьковка, Котляровка Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиаудары по Волчанску Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне нанесли авиаудары возле сел Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".