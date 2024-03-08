Live
  • Пт 08.03.2024
  • Харьков  -2°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

Атака «шахедов» и два штурма на Харьковщине — информация Генштаба

Происшествия 07:15   08.03.2024
Оксана Горун
Атака «шахедов» и два штурма на Харьковщине — информация Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке 8 марта Генштаб ВСУ  сообщил про уничтожение над Украиной 33 из 37 «шахедов», которые оккупанты использовали для ночного нападения. Беспилотники фиксировали и в небе над Харьковской областью.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 37 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 33 этих ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировал Генштаб.

Под авиаударами за сутки были Волчанск, Ивановка и Степная Новоселовка Харьковской области. Артиллерия била по 150 населенным пунктам Украины. В целом враг нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из РСЗО. На фронте зафиксировали 86 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил две атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — отметили в Генштабе.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по району сосредоточения, двум средствам ПВО, станции РЭБ и одному складу ГСМ врага.

Читайте также: ISW заявил о продвижении войск РФ под Купянском

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сегодня 8 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 марта: какой праздник и день в истории
08.03.2024, 06:00
Ночью россияне ударили по Чугуеву: двое ранены
Ночью россияне ударили по Чугуеву: двое ранены
08.03.2024, 07:03
К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия
К Международному женскому дню: цены на цветы в Харькове – мэрия
07.03.2024, 12:39
Ночью морозы. Какой будет погода 8 марта в Харькове и области
Ночью морозы. Какой будет погода 8 марта в Харькове и области
07.03.2024, 21:01
Атака «шахедов» и два штурма на Харьковщине — информация Генштаба
Атака «шахедов» и два штурма на Харьковщине — информация Генштаба
08.03.2024, 07:15
Пострадал ребенок: количество раненых в Чугуеве возросло — Синегубов (фото)
Пострадал ребенок: количество раненых в Чугуеве возросло — Синегубов (фото)
08.03.2024, 07:33

Новости по теме:

08:55
ISW заявил о продвижении войск РФ под Купянском
07:53
Что происходит под Купянском: информация военной администрации
07:27
На Харьковщине отбили четыре атаки, РФ нанесла авиаудары — Генштаб
07:19
Армия РФ прекратила штурмы на Харьковщине, атаковала «шахедами» — ГШ
23:15
Главные новости Харькова 5.03: РФ не атаковала, но сбросила бомбы на Кисловку

Вы читали новость: «Атака «шахедов» и два штурма на Харьковщине — информация Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 07:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 8 марта Генштаб ВСУ  сообщил про уничтожение над Украиной 33 из 37 «шахедов», которые оккупанты использовали для ночного нападения. Беспилотники фиксировали и в небе над Харьковской областью".