Атака «шахедов» и два штурма на Харьковщине — информация Генштаба

В утренней сводке 8 марта Генштаб ВСУ сообщил про уничтожение над Украиной 33 из 37 «шахедов», которые оккупанты использовали для ночного нападения. Беспилотники фиксировали и в небе над Харьковской областью.

«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 37 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 33 этих ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировал Генштаб.

Под авиаударами за сутки были Волчанск, Ивановка и Степная Новоселовка Харьковской области. Артиллерия била по 150 населенным пунктам Украины. В целом враг нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из РСЗО. На фронте зафиксировали 86 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил две атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — отметили в Генштабе.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по району сосредоточения, двум средствам ПВО, станции РЭБ и одному складу ГСМ врага.

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