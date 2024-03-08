Атака «шахедов» и два штурма на Харьковщине — информация Генштаба
В утренней сводке 8 марта Генштаб ВСУ сообщил про уничтожение над Украиной 33 из 37 «шахедов», которые оккупанты использовали для ночного нападения. Беспилотники фиксировали и в небе над Харьковской областью.
«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 37 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 33 этих ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировал Генштаб.
Под авиаударами за сутки были Волчанск, Ивановка и Степная Новоселовка Харьковской области. Артиллерия била по 150 населенным пунктам Украины. В целом враг нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из РСЗО. На фронте зафиксировали 86 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил две атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — отметили в Генштабе.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики — по району сосредоточения, двум средствам ПВО, станции РЭБ и одному складу ГСМ врага.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 8 марта Генштаб ВСУ сообщил про уничтожение над Украиной 33 из 37 «шахедов», которые оккупанты использовали для ночного нападения. Беспилотники фиксировали и в небе над Харьковской областью".