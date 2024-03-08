Атака “шахедів” та два штурми на Харківщині – інформація Генштабу
У ранковому зведенні 8 березня Генштаб ЗСУ повідомив про знищення над Україною 33 із 37 “шахедів”, які окупанти використали для нічного нападу. Безпілотники фіксували й у небі над Харківською областю.
“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БпЛА було знищено“, – поінформував Генштаб.
Під авіаударами за добу були Вовчанськ, Іванівка та Степова Новоселівка Харківської області. Артилерія била по 150 населених пунктах України. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 101 обстріл з РСЗВ. На фронті зафіксували 86 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення“, – зазначили у Генштабі.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження окупантів. Ракетники – по району зосередження, двом засобам ППО, станції РЕБ та одному складу ПММ ворога.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 07:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 8 березня Генштаб ЗСУ повідомив про знищення над Україною 33 із 37 “шахедів”, які окупанти використали для нічного нападу. Безпілотники фіксували й у небі над Харківською областю".