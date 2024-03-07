ISW заявив про просування військ РФ під Куп’янськом
За даними Інституту вивчення війни (ISW), армія РФ просунулась у районі Синьківки, що підтверджують кадри з геолокацією.
“Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська на тлі позиційних боїв, що продовжуються, уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 6 березня. Геолокаційні кадри, що опубліковані 5 березня, показують, що російська піхота нещодавно просунулася на північну околицю Синьківки”, — поінформував ISW 7 березня.
При цьому аналітики не знайшли підтверджень заявам російських так званих “військкорів” про просування на кілька сотень метрів у районі Тернів та захоплення українських опорних пунктів.
“Позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на північний захід від Сватового поблизу Табаївки; на захід від Кремінної біля Ямполівки та Тернів і на південь від Кремінної біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) і Верхньокам’янського”, — перерахували у зведенні.
Аналітики також нагадали дані, що були озвучені начальником ХОВА Олегом Синєгубовим: російські війська зосередили на Куп’янському та Лиманському напрямках близько 100 тис. особового складу, з яких близько 40 тисяч – штурмовики.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Інституту вивчення війни (ISW), армія РФ просунулась у районі Синьківки, що підтверджують кадри з геолокацією".