Із 100 тисяч росіян на Куп’янському напрямку лише половина – штурмовики

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 100 тисяч військових, і ця цифра незмінна вже не перший місяць, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Щодня противник продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки, намагається реалізувати наступальний потенціал. Безуспішно. У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягнути тактичних успіхів, однак ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових – зайняти висоти, звідки ворог наступає», – розповів про події на Куп’янському напрямку Синєгубов.

Із 100 тисяч росіян військових штурмовиків – близько 40 тисяч. Інші – забезпечення та логістика, наголошує начальник ХОВА.

«І саме ці 40 тисяч постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів», – повідомив фронтові подробиці Синєгубов.

Також він зазначив, що якість ворожих штурмів значно впала порівняно із попереднім періодом.

«Спочатку штурмували танками, але українські захисники знищували техніку. Ворог почав штурмувати БТРами, але аналогічно без результату для нього. Нараз вже їдуть на МТ-ЛБ – тобто на так званих «мотолигах», на яких у штурмові дії в принципі не йдуть. Із цього вже можна зробити певні висновки», – поділився воєнними новинами начальник ХОВА.

Аби захистити Харківщину, наразі активно зводять фортифікаційні споруди на Бєлгородському, Сумському, Вовчанському та на Лимано-Куп’янському напрямках.