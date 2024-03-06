Live
  • Ср 06.03.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.31
  • EUR 41.54

Із 100 тисяч росіян на Куп’янському напрямку лише половина – штурмовики

Події 00:05   06.03.2024
Оксана Якушко
Із 100 тисяч росіян на Куп’янському напрямку лише половина – штурмовики

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 100 тисяч військових, і ця цифра незмінна вже не перший місяць, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Щодня противник продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки, намагається реалізувати наступальний потенціал. Безуспішно. У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягнути тактичних успіхів, однак ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових – зайняти висоти, звідки ворог наступає», – розповів про події на Куп’янському напрямку Синєгубов.

Із 100 тисяч росіян військових штурмовиків – близько 40 тисяч. Інші – забезпечення та логістика, наголошує начальник ХОВА.

«І саме ці 40 тисяч постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів», – повідомив фронтові подробиці Синєгубов.

Також він зазначив, що якість ворожих штурмів значно впала порівняно із попереднім періодом.

«Спочатку штурмували танками, але українські захисники знищували техніку. Ворог почав штурмувати БТРами, але аналогічно без результату для нього. Нараз вже їдуть на МТ-ЛБ – тобто на так званих «мотолигах», на яких у штурмові дії в принципі не йдуть. Із цього вже можна зробити певні висновки», – поділився воєнними новинами начальник ХОВА.

Аби захистити Харківщину, наразі активно зводять фортифікаційні споруди на Бєлгородському, Сумському, Вовчанському та на Лимано-Куп’янському напрямках.

Читайте також: Фортифікації на Харківщині: Синєгубов заявив про третій етап будівництва

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Із 100 тисяч росіян на Куп’янському напрямку лише половина – штурмовики
Із 100 тисяч росіян на Куп’янському напрямку лише половина – штурмовики
06.03.2024, 00:05
Пожежа через обстріли росіян виникла на Харківщині
Пожежа через обстріли росіян виникла на Харківщині
05.03.2024, 23:00
Студія танцю у Харкові допомагає дітям надовго забути про війну (відео)
Студія танцю у Харкові допомагає дітям надовго забути про війну (відео)
05.03.2024, 22:29
У центрі Харкова облаштували меморіал, присвячений загиблим бійцям «Kraken»
У центрі Харкова облаштували меморіал, присвячений загиблим бійцям «Kraken»
05.03.2024, 21:10
Під Куп’янськом РФ не атакувала, але скинула бомби на Кислівку – Генштаб ЗСУ
Під Куп’янськом РФ не атакувала, але скинула бомби на Кислівку – Генштаб ЗСУ
05.03.2024, 19:30
Перейменування станції «Пушкінська» у Харкові: мерії запропонували нову назву
Перейменування станції «Пушкінська» у Харкові: мерії запропонували нову назву
05.03.2024, 14:20

Новини за темою:

10:10
На Куп’янському напрямку росіяни не проводили штурмів – Генштаб ЗСУ
19:51
Війська РФ не атакували на Харківщині, але активно застосовували авіацію – ГШ
08:30
Наступ РФ може отримати імпульс до літа, багато залежить від Куп’янська – ISW
19:29
Війська РФ двічі намагалися вибити захисників із позицій на Харківщині – ГШ
07:48
“Запеклі бої”: армія РФ рветься до лівобережного Куп’янська – Машовець

Ви читали новину: «Із 100 тисяч росіян на Куп’янському напрямку лише половина – штурмовики»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 00:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 100 тисяч військових, і ця цифра незмінна вже не перший місяць, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".