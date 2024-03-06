Из 100 тысяч россиян на Купянском направлении только половина – штурмовики

На Лимано-Купянском направлении россияне держат более 100 тысяч военных, и эта цифра неизменна уже не первый месяц, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ежедневно противник продолжает давить у Синьковки, Табаевки, пытается реализовать наступательный потенциал. Безуспешно. В Табаевке враг ведет активные боевые действия, чтобы добиться тактических успехов, однако ВСУ дают достойный отпор. Цель наших военных – занять высоты, откуда враг наступает», – рассказал о событиях на Купянском направлении Синегубов.

Из 100 тысяч россиян военных штурмовиков – около 40 тысяч. Другие – обеспечение и логистика, отмечает начальник ХОВА.

«И именно эти 40 тысяч постоянно нужно восполнять, ведь потери у них огромные. Враг настолько в деморализованном состоянии, что российское военное руководство на местах прибегает к практике заградительных отрядов», — сообщил фронтовые подробности Синегубов.

Также он отметил, что качество вражеских штурмов значительно упало по сравнению с предыдущим периодом.

«Сначала штурмовали танки, но украинские защитники уничтожали технику. Враг начал штурмовать БТРами, но аналогично без результата для него. Теперь уже едут на МТ-ЛБ – то есть на так называемых «мотолигах», на которых в штурмовые действия в принципе не идут. Из этого уже можно сделать определенные выводы», – поделился военными новостями начальник ХОВА.

Чтобы защитить Харьковщину, сейчас активно возводят фортификационные сооружения на Белгородском, Сумском, Волчанском и на Лимано-Купянском направлениях.