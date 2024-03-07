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ISW заявил о продвижении войск РФ под Купянском

Происшествия 08:55   07.03.2024
Оксана Горун
ISW заявил о продвижении войск РФ под Купянском Иллюстрация: карта DeepState

По данным Института изучения войны (ISW), армия РФ продвинулась в районе Синьковки, что подтверждают кадры с геолокацией.

«Российские войска недавно продвинулись северо-восточнее Купянска на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 6 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 5 марта, показывают, что российская пехота недавно продвинулась на северную окраину Синьковки», — проинформировал ISW в актуальной сводке 7 марта.

При этом аналитики не нашли подтверждений заявлениям российских так называемых «военкоров» о продвижениях на несколько сот метров в районе Тернов и захвате украинских опорных пунктов.

«Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска у Синьковки; северо-западнее Сватово близ Табаевки; к западу от Кременной возле Ямполевки и Тернов и к югу от Кременной у Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и Верхнекаменского», — перечислили в сводке ISW.

Аналитики также напомнили данные, озвученные начальником ХОВА Олегом Синегубовым: российские войска сосредоточили на Купянском и Лиманском направлениях около 100 тыс. личного состава, из которых около 40 тысяч — штурмовики.

Читайте также: Из 100 тысяч россиян на Купянском направлении только половина – штурмовики

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 08:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Института изучения войны (ISW), армия РФ продвинулась в районе Синьковки, что подтверждают кадры с геолокацией".