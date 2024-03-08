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Росіяни тричі атакували позиції ЗСУ біля Синьківки та Кислівки – Генштаб

Події 19:27   08.03.2024
Оксана Якушко
Росіяни тричі атакували позиції ЗСУ біля Синьківки та Кислівки – Генштаб

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів біля сіл Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Синьківка, Котлярівка Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаударів по Вовчанську Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 19:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів біля сіл Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".