«Знищити все живе»: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото)

Вчора, 8 березня, росіяни відправили на місто Вовчанськ 19 FPV-дронів, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Знищити все живе – мета ворога. Двоє загиблих – один з безпілотників поцілив в автомобіль, загинули чоловік та жінка. А коли на місце приїхав їхній син, росіяни вдарили й по ньому. Під обстріл потрапив також пожежний автомобіль – рятувальники поверталися з пожежі, гасили дитячий садок, в який поцілили росіяни. Шестеро працівників ДСНС постраждали. Один з дронів атакував службовий автомобіль поліції, там обійшлося без жертв», – зазначив Болвінов.

Він також заявив, що окупанти несподівано б’ють й по самому центру міста. Тож він закликав жителів Вовчанська й районів наближених до зони бойових дій бути особливо обережними в ці дні та не виїжджати з дому без зайвої потреби.