«Знищити все живе»: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото)
Вчора, 8 березня, росіяни відправили на місто Вовчанськ 19 FPV-дронів, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
«Знищити все живе – мета ворога. Двоє загиблих – один з безпілотників поцілив в автомобіль, загинули чоловік та жінка. А коли на місце приїхав їхній син, росіяни вдарили й по ньому. Під обстріл потрапив також пожежний автомобіль – рятувальники поверталися з пожежі, гасили дитячий садок, в який поцілили росіяни. Шестеро працівників ДСНС постраждали. Один з дронів атакував службовий автомобіль поліції, там обійшлося без жертв», – зазначив Болвінов.
Він також заявив, що окупанти несподівано б’ють й по самому центру міста. Тож він закликав жителів Вовчанська й районів наближених до зони бойових дій бути особливо обережними в ці дні та не виїжджати з дому без зайвої потреби.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Болвінов, вовчанськ, дрони, область, погибли, пожарные, поліція, Харківська;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 8 березня, росіяни відправили на місто Вовчанськ 19 FPV-дронів, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.".