Live
  • Сб 09.03.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

«Знищити все живе»: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото)

Суспільство 11:51   09.03.2024
Вікторія Яковенко
«Знищити все живе»: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото) Фото: Сергій Болвінов

Вчора, 8 березня, росіяни відправили на місто Вовчанськ 19 FPV-дронів, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Знищити все живе – мета ворога. Двоє загиблих – один з безпілотників поцілив в автомобіль, загинули чоловік та жінка. А коли на місце приїхав їхній син, росіяни вдарили й по ньому. Під обстріл потрапив також пожежний автомобіль – рятувальники поверталися з пожежі, гасили дитячий садок, в який поцілили росіяни. Шестеро працівників ДСНС постраждали. Один з дронів атакував службовий автомобіль поліції, там обійшлося без жертв», – зазначив Болвінов.

Він також заявив, що окупанти несподівано б’ють й по самому центру міста. Тож він закликав жителів Вовчанська й районів наближених до зони бойових дій бути особливо обережними в ці дні та не виїжджати з дому без зайвої потреби.

01

02

03

04
Фото: Сергій Болвінов

Читайте також: Синєгубов про обстріли Харківщини: били по 18 населених пунктах, є жертви

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 9.03: 19 дронів атакували Вовчанськ, смертельна ДТП
Головні новини Харкова 9.03: 19 дронів атакували Вовчанськ, смертельна ДТП
09.03.2024, 12:17
Смертельна ДТП на Салтівці: збили пішохода (фото)
Смертельна ДТП на Салтівці: збили пішохода (фото)
09.03.2024, 12:14
«Знищити все живе»: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото)
«Знищити все живе»: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото)
09.03.2024, 11:51
Ситуація із ворожими ДРГ у Харківській області: дані ДПСУ
Ситуація із ворожими ДРГ у Харківській області: дані ДПСУ
09.03.2024, 11:09
Синєгубов про обстріли Харківщини: били по 18 населених пунктах, є жертви
Синєгубов про обстріли Харківщини: били по 18 населених пунктах, є жертви
09.03.2024, 08:40
На Харківщині готуються приймати більше переселенців – ХОВА
На Харківщині готуються приймати більше переселенців – ХОВА
09.03.2024, 10:00

Новини за темою:

11:23
“Воронки по всьому селу” – слідчий про наліт “шахедів” на Харківщину
15:26
Удар по Куп’янську: окупанти влучили у кафе і церкву, вже п’ять поранених
11:45
Дергачі атакували “шахеди” – начальник МВА Задоренко
20:14
Кримінальна драма: харків’янин розчленував дружину і хотів утекти в Канаду
19:17
На Харківщині внаслідок обстрілу горить ферма, де було 70 свиней (фото)

Ви читали новину: ««Знищити все живе»: за день 19 дронів атакували Вовчанськ – Болвінов (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 8 березня, росіяни відправили на місто Вовчанськ 19 FPV-дронів, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.".