Двоє загиблих та 3 пожежі через обстріли: ДСНС про події на Харківщині

Рятувальники ДСНС протягом доби гасили в Харківській області 61 пожежу, більшість (46 штук) влаштували палії сухостою.

“В результаті обстрілів на Харківщині сталося 3 пожежі, наслідки яких ліквідували рятувальники. У м. Вовчанськ горіли приватний будинок та 6 господарчих споруд та в Слобідському районі м. Харків — пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

На двох пожежах, що не пов’язані з обстрілами, — у Харкові та Дергачах – загинули люди.

Пожежа у Харкові сталася у 16-поверхівці на проспекті Людвіга Свободи, 35в. Загинув 74-річний чоловік.

“Ще одна побутова пожежа сталась 10 березня о 07:13 по вул. Суворова 23, в м. Дергачі, Харківського району. У квартирі в одній з кімнат горіли домашні речі на площі 3 кв.м. Там рятувальники 53-ї частини під час розвідки знайшли тіло 52-річного чоловіка. Пожежу було ліквідовано о 08:37”, – зазначили в ДСНС.