Двоє загиблих та 3 пожежі через обстріли: ДСНС про події на Харківщині
Рятувальники ДСНС протягом доби гасили в Харківській області 61 пожежу, більшість (46 штук) влаштували палії сухостою.
“В результаті обстрілів на Харківщині сталося 3 пожежі, наслідки яких ліквідували рятувальники. У м. Вовчанськ горіли приватний будинок та 6 господарчих споруд та в Слобідському районі м. Харків — пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
На двох пожежах, що не пов’язані з обстрілами, — у Харкові та Дергачах – загинули люди.
Пожежа у Харкові сталася у 16-поверхівці на проспекті Людвіга Свободи, 35в. Загинув 74-річний чоловік.
“Ще одна побутова пожежа сталась 10 березня о 07:13 по вул. Суворова 23, в м. Дергачі, Харківського району. У квартирі в одній з кімнат горіли домашні речі на площі 3 кв.м. Там рятувальники 53-ї частини під час розвідки знайшли тіло 52-річного чоловіка. Пожежу було ліквідовано о 08:37”, – зазначили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 08:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС протягом доби гасили в Харківській області 61 пожежу, більшість (46 штук) влаштували палії сухостою".