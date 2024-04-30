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В Харькове устраняют последствия вчерашнего удара КАБами (фото, видео)

Общество 09:48   30.04.2024
Оксана Горун
В Харькове устраняют последствия вчерашнего удара КАБами (фото, видео) Фото: пресс-служба ХГС

Коммунальные службы в Харькове убирают мусор и стекла, а также закрывают контуры домов Киевского района, которые пострадали от удара российских управляемых авиабомб вечером 29 апреля.

«В частности, бригады КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» забивают выбитые окна. Специалисты уже закрыли 32 контура. Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают на месте происшествия стекло и мусор», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Видео: пресс-служба ХГС

Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове  — в Киевском районе. Терехов проинформировал: повреждена многоэтажка, а начальник ХОВА — что, кроме Харькова, не менее пяти бомб сбросили на Харьковский район. Известно об одном пострадавшем в Харькове — это мужчина 42 лет, его госпитализировали. Утром 30 апреля Синегубов сообщил, что пострадавший — в тяжелом состоянии. Команда «Спасение животных Харьков» проинформировала, что ранен их сотрудник, а «прилет» был неподалеку от приюта для животных. По данным мэра, окна вылетели в шести многоэтажных домах. В ГСЧС дополнили, что также возник пожар на открытой территории — горела трава.

Фото: пресс-служба ХГС
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 09:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальные службы в Харькове убирают мусор и стекла, а также закрывают контуры домов Киевского района, которые пострадали от удара российских управляемых авиабомб вечером 29 апреля".