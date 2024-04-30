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За сутки на Харьковщине трое раненых, ночью били КАБами — Синегубов

Происшествия 08:32   30.04.2024
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине трое раненых, ночью били КАБами — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Три человека получили ранения: 42-летний мужчина, который попал под удар КАБ в Киевском районе Харькова около 18:13 вечера 29 апреля.

«Пострадал 42-летний мужчина, госпитализирован в медучреждение, находится в тяжелом состоянии», — сообщил начальник ХОВА.

Также ранен 67-летний житель Купянска-Узлового. По поселку ночью, в 23:30, ударила российская корректируемая авиабомба. Поврежден частный дом.

Еще один раненый пострадал не от обстрела, а от российских мин. 59-летний житель села Большие Проходы Дергачевской громады в лесополосе наступил на «лепесток». Он в больнице.

Ночью оккупанты ударили по селу Загрызово в Боровской громаде управляемым боеприпасом.

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«Повреждены фасады и окна семи частных домов и две хозяйственные постройки. Пострадавших нет», — проинформировал Синегубов.

Также в течение суток под обстрелами были Липцы (повреждены восемь домов, гараж, хозпостройки, окна, заборы), Слобожанское (повреждены шесть частных домов) и Волчанск (там боеприпас с дрона сбросили на крышу частного дома). В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".