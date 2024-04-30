За добу на Харківщині троє поранених, уночі били КАБами – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
Троє людей отримали поранення: 42-річний чоловік, який потрапив під удар КАБ у Київському районі Харкова близько 18:13 вечора 29 квітня.
“Постраждав 42-річний чоловік, госпіталізований до медустанови, перебуває у важкому стані”, – повідомив начальник ХОВА.
Також поранений 67-річний мешканець Куп’янська-Вузлового. По селищу вночі, о 23:30, вдарила керована російська авіабомба. Пошкоджений приватний будинок.
Ще один поранений постраждав не від обстрілу, а від мін. 59-річний житель села Великі Проходи Дергачівської громади у лісосмузі наступив на “пелюстку”. Він у лікарні.
Вночі окупанти вдарили по селу Загризове в Борівській громаді керованим боєприпасом.
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“Пошкоджені фасади та вікна семи приватних будинків та дві господарчі споруди. Постраждалих немає”, – поінформував Синєгубов.
Також протягом доби під обстрілами були Липці (пошкоджено вісім будинків, гараж, господарчі будівлі, вікна, паркани), Слобожанське (пошкоджені шість приватних будинків) та Вовчанськ (там боєприпас із дрона скинули на дах приватного будинку). У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу".