У Харкові усувають наслідки вчорашнього удару КАБами (фото, відео)

Комунальні служби у Харкові прибирають сміття та скло, а також закривають контури будинків Київського району, що постраждали від удару російських керованих авіабомб увечері 29 квітня.

“Зокрема, бригади КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” забивають вибиті вікна. Фахівці вже закрили 32 контури. Працівники КП “Харківблагоустрій” прибирають на місці події скло та сміття“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Відео: пресслужба ХМР

Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов поінформував: пошкоджена багатоповерхівка, а начальник ХОВА — що, крім Харкова, не менше п’яти бомб скинули на Харківський район. Відомо про одного постраждалого у Харкові – це чоловік 42 років, його госпіталізували. Вранці 30 квітня Синєгубов повідомив, що постраждалий – у тяжкому стані. Команда “Порятунок тварин Харків” поінформувала, що поранили їхнього співробітника, а “приліт” був неподалік притулку для тварин. За даними мера, вікна вилетіли в шести багатоповерхових будинках. У ДСНС доповнили, що також виникла пожежа на відкритій території – горіла трава.