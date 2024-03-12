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Где Западу нужна фантазия, украинцы должны показать реальность — Фурса

Культура 11:22   12.03.2024
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Где Западу нужна фантазия, украинцы должны показать реальность — Фурса

20 дней в Мариуполе. Первый украинский Оскар. За документальное кино. Символично. Там, где Западу нужна фантазия, чтобы построить драму, украинцы просто должны показать нашу реальность.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 дней в Мариуполе. Первый украинский Оскар. За документальное кино. Символично. Там, где Западу нужна фантазия, чтобы построить драму, украинцы…".