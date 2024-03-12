Де Заходу потрібна фантазія, українці мають показати реальність – Фурса
20 днів в Маріуполі. Перший український Оскар. За документальне кіно. Символічно. там де Заходу потрібна фантазія, щоб побудувати драму, українці просто мають показати нашу реальність.
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- Категорії: Культура, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: 20 дней в мариуполе, оскар, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 11:22;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 днів в Маріуполі. Перший український Оскар. За документальне кіно. Символічно. там де Заходу потрібна фантазія, щоб побудувати драму, українці…".