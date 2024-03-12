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Де Заходу потрібна фантазія, українці мають показати реальність – Фурса

Культура 11:22   12.03.2024
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Де Заходу потрібна фантазія, українці мають показати реальність – Фурса

20 днів в Маріуполі. Перший український Оскар. За документальне кіно. Символічно. там де Заходу потрібна фантазія, щоб побудувати драму, українці просто мають показати нашу реальність.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 11:22;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 днів в Маріуполі. Перший український Оскар. За документальне кіно. Символічно. там де Заходу потрібна фантазія, щоб побудувати драму, українці…".