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Харьковский «Оскар» вернут в сокращенную версию трансляции — СМИ

Культура 09:54   15.03.2024
Оксана Горун
Харьковский «Оскар» вернут в сокращенную версию трансляции — СМИ Фото: www.reutersconnect.com

Киноакадемия США вернет кадры с награждением авторов фильма «20 дней в Мариуполе» в сокращенную телевизионную версию трансляции церемонии вручения премии «Оскар», сообщает «Голос Америки» со ссылкой на издание «Deadline».

Сокращенную версию церемонии отредактируют, сообщили американские СМИ. По их информации, решение изменить 90-минутную версию видео приняли, реагируя на заявление украинского канала «Суспільне», транслировавшего оскаровскую церемонию. Канал заявил американским коллегам, что «шокирован и глубоко разочарован» решением изъять речь харьковского режиссера Мстислава Чернова из сокращенной версии. Также представители «Суспільного»  подчеркнули, что вручение «Оскара» «хорошим русским» за фильм «Навальный» в 2023-м году оставили в сокращенной версии. Там даже нашлось место для речи жены (сейчас — вдовы) российского оппозиционера Юлии.

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В комментарии «Голосу Америки» представитель правления «Суспільного» Николай Чернотицкий  сообщил, что у украинской стороны пока нет официального подтверждения того, что телеверсию «Оскара» перемонтируют. Украинские вещатели ожидают разговора с исполнительным директором Американской академии киноискусств — по его инициативе.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 09:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киноакадемия США вернет кадры с награждением авторов фильма «20 дней в Мариуполе» в сокращенную телевизионную версию трансляции церемонии вручения премии «Оскар», сообщает «Голос Америки» со ссылкой на издание «Deadline»".