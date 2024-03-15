Харьковский «Оскар» вернут в сокращенную версию трансляции — СМИ

Киноакадемия США вернет кадры с награждением авторов фильма «20 дней в Мариуполе» в сокращенную телевизионную версию трансляции церемонии вручения премии «Оскар», сообщает «Голос Америки» со ссылкой на издание «Deadline».

Сокращенную версию церемонии отредактируют, сообщили американские СМИ. По их информации, решение изменить 90-минутную версию видео приняли, реагируя на заявление украинского канала «Суспільне», транслировавшего оскаровскую церемонию. Канал заявил американским коллегам, что «шокирован и глубоко разочарован» решением изъять речь харьковского режиссера Мстислава Чернова из сокращенной версии. Также представители «Суспільного» подчеркнули, что вручение «Оскара» «хорошим русским» за фильм «Навальный» в 2023-м году оставили в сокращенной версии. Там даже нашлось место для речи жены (сейчас — вдовы) российского оппозиционера Юлии.

В комментарии «Голосу Америки» представитель правления «Суспільного» Николай Чернотицкий сообщил, что у украинской стороны пока нет официального подтверждения того, что телеверсию «Оскара» перемонтируют. Украинские вещатели ожидают разговора с исполнительным директором Американской академии киноискусств — по его инициативе.