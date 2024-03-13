Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»

Режиссер Мстислав Чернов поделился впечатлениями от речи в эксклюзивном интервью Голосу Америки в Лос-Анджелесе после церемонии награждения «Оскар».

«Я почувствовал, что в зале такая тишина, что я мог услышать удар шпильки в пол. Это была самая тишина, которую я слышал в этом зале за всю церемонию. Поэтому я чувствую, что да, меня услышали. И несколько человек сказали мне после церемонии, что они плакали. И я был так счастлив знать, что мои слова дошли до их сердец. У меня было столько предложений, столько идей от людей со всей страны по поводу того, что сказать. И действительно было довольно сложно решить, что говорить. Есть так много вещей, и вы должны вложить их в эти 45 секунд, которые у вас есть на сцене. До последнего момента я не был уверен, что собираюсь сказать. И все, с кем я общался, режиссеры, актеры, они выражали поддержку Украине. Они выражали обеспокоенность тем, что сейчас происходит. И эта поддержка Украины проваливается. Это то, что в голове людей», – рассказал Чернов.

Лента «20 дней в Мариуполе» завоевала премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. У картины было четыре конкурента. Критики достаточно оптимистично оценивали шансы «20 дней в Мариуполе» на победу в номинации. Среди его преимуществ называли многочисленные награды, в том числе Пулитцеровскую премию и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

СМИ возмутила телеверсия «Оскара» от Disney, из которой вырезали победу харьковчан. Как сообщало «Суспільне», 11 марта был запланирован показ сокращенной версии церемонии, однако после получения материалов от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует. В то же время, там также не было некоторых других категорий.

В Disney Entertainment в ответе на запрос Украинской службы Голоса Америки заявили, что отдельные категории и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории из-за временных ограничений.