СМИ возмутила версия Оскара от Disney, из которой вырезали победу харьковчан
Из международной сокращенной телеверсии 96-й премии «Оскар» среди ряда других вырезали вручение награды в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», победу в которой одержала лента «20 дней в Мариуполе» харьковчанина Мстислава Чернова.
Об этом сообщает «Суспільне».
«На телеканале «Суспільне Культура» сегодня в 20:30 был запланирован показ сокращенной версии церемонии «Оскар», однако после получения материалов от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует. В то же время также нет некоторых других категорий», — говорится в публикации.
«Суспільне» пишет, что редакция выразила возмущение организаторам нынешней премии — The Walt Disney Company Limited — и вместо сокращенной версии на телеканале «Суспільне Культура» сейчас транслируют полную, которую украинцы уже имели возможность посмотреть в ночь на 11 марта.
Стоит отметить, что в телепрограмме «Суспільне Культура» на показ сокращенной версии сегодня закладывали полтора часа (с 20:30 до 22:00), полная же вместе с паузами на рекламу длилась более трех часов.
Напомним, лента «20 дней в Мариуполе» завоевала премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. У картины было четыре конкурента. Критики достаточно оптимистично оценивали шансы «20 дней в Мариуполе» на победу в номинации. Среди его преимуществ называли многочисленные награды, в том числе Пулитцеровскую премию и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.
Читайте также: Одного из главных героев оскароносного фильма харьковчан ранили – МВД
Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Режиссер и оператор Мстислав Чернов (Харьков), продюсер Василиса Степаненко (Харьков) и фотокорреспондент Евгений Малолетка (Бердянск) продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.
Читайте также: Получившие Оскар харьковчане обратились к украинцам после церемонии (видео)
Новости по теме:
- Категории: Культура, Мир, Украина, Харьков; Теги: оскар, премия, степаненко, телеверсия, трансляция, Харьков, Чернов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «СМИ возмутила версия Оскара от Disney, из которой вырезали победу харьковчан»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 22:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из международной сокращенной телеверсии 96-й премии «Оскар» среди ряда других вырезали вручение награды в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», победу в которой одержала лента «20 дней в Мариуполе» харьковчанина Мстислава Чернова".