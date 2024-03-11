СМИ возмутила версия Оскара от Disney, из которой вырезали победу харьковчан

Из международной сокращенной телеверсии 96-й премии «Оскар» среди ряда других вырезали вручение награды в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», победу в которой одержала лента «20 дней в Мариуполе» харьковчанина Мстислава Чернова.

Об этом сообщает «Суспільне».

«На телеканале «Суспільне Культура» сегодня в 20:30 был запланирован показ сокращенной версии церемонии «Оскар», однако после получения материалов от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует. В то же время также нет некоторых других категорий», — говорится в публикации.

«Суспільне» пишет, что редакция выразила возмущение организаторам нынешней премии — The Walt Disney Company Limited — и вместо сокращенной версии на телеканале «Суспільне Культура» сейчас транслируют полную, которую украинцы уже имели возможность посмотреть в ночь на 11 марта.

Стоит отметить, что в телепрограмме «Суспільне Культура» на показ сокращенной версии сегодня закладывали полтора часа (с 20:30 до 22:00), полная же вместе с паузами на рекламу длилась более трех часов.

Напомним, лента «20 дней в Мариуполе» завоевала премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. У картины было четыре конкурента. Критики достаточно оптимистично оценивали шансы «20 дней в Мариуполе» на победу в номинации. Среди его преимуществ называли многочисленные награды, в том числе Пулитцеровскую премию и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Режиссер и оператор Мстислав Чернов (Харьков), продюсер Василиса Степаненко (Харьков) и фотокорреспондент Евгений Малолетка (Бердянск) продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.