Як реагував Голлівуд на промову харків’янина Чернова, що отримав “Оскар”

Режисер Мстислав Чернов поділився враженнями від промови в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки у Лос-Анджелесі після церемонії нагородження “Оскар”.

«Я відчув, що в залі така тиша, що я міг почути удар шпильки о підлогу. Це була найбільша тиша, яку я чув у цій залі за всю церемонію. Тому я відчуваю, що так, мене почули. І кілька людей сказали мені після церемонії, що вони плакали. І я був такий щасливий знати, що мої слова дійшли до їхніх сердець. У мене було стільки пропозицій, стільки ідей від людей з усієї країни щодо того, що сказати. І насправді було досить складно вирішити, що говорити. Є так багато речей, і ви повинні вкласти їх у ці 45 секунд, які ви маєте на сцені. До останнього моменту я не був упевнений, що я збираюся сказати. І всі, з ким я спілкувався, режисери, актори, вони висловлювали підтримку Україні. Вони висловлювали занепокоєння тим, що зараз відбувається. І ця підтримка України провалюється. Це те, що в голові людей», – розповів Чернов.

Стрічка “20 днів у Маріуполі” виборола премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм. У картини було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію та приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundancе у США.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ обурила телеверсія Оскара від Disney, з якої вирізали перемогу харків’ян. Як повідомляло «Суспільне», 11 березня був запланований показ скороченої версії церемонії, однак після отримання матеріалів від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє. Водночас там також не було деяких інших категорій.

У Disney Entertainment у відповіді на запит Української служби Голосу Америки заявили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії через часові обмеження.