З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
У Disney Entertainment пояснили, чому з міжнародної скороченої телеверсії 96-ї премії «Оскар» вирізали нагородження фільму «20 днів у Маріуполі» харків’янина Мстислава Чернова.
У Disney Entertainment у відповіді на запит Української служби Голосу Америки заявили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії через часові обмеження. При цьому вибір номінацій для скороченої версії визначили заздалегідь упродовж процесу планування декілька тижнів тому, заявили у Disney.
«Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі «20 днів у Маріуполі», до скороченої версії включено», — зазначили в Disney Entertainment.
В компанії додали, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали “Суспільному”. У Disney заявили, що звернулись до “Суспільного” про те, у якому вигляді церемонію транслювали в Україні.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ обурила телеверсія Оскара від Disney, з якої вирізали перемогу харків’ян. Як повідомляло «Суспільне», 11 березня був запланований показ скороченої версії церемонії, однак після отримання матеріалів від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє. Водночас там також не було деяких інших категорій.
Стрічка “20 днів у Маріуполі” виборола премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм. У картини було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію та приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundancе у США.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: Disney, вырезали, Мариуполь, оскар, телеверсия, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 12:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Disney Entertainment пояснили, чому з міжнародної скороченої телеверсії 96-ї премії «Оскар» вирізали нагородження фільму «20 днів у Маріуполі» харків’янина Мстислава Чернова.".