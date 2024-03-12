Из телеверсии Оскара вырезали победу харьковчан: в Disney объяснили причину

В Disney Entertainment объяснили, почему из международной сокращенной телеверсии 96-й премии «Оскар» вырезали награждение фильма «20 дней в Мариуполе» харьковчанина Мстислава Чернова.

В Disney Entertainment в ответе на запрос Украинской службы Голоса Америки заявили, что отдельные категории и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории из-за временных ограничений. При этом выбор номинаций для сокращенной версии определили заранее в течение процесса планирования несколько недель назад, заявили в Disney.

«Впрочем, сведенный итог всех пропущенных победителей, в том числе «20 дней в Мариуполе», в сокращенную версию включен», — отметили в Disney Entertainment.

В компании добавили, что лицензию на показ как полной церемонии вживую, так и альтернативной 90-минутной версии шоу в Украине предоставили «Суспільному». В Disney заявили, что обратились к «Суспільне» о том, в каком виде церемонию транслировали в Украине.

Напомним, накануне СМИ возмутила телеверсия «Оскара» от Disney, из которой вырезали победу харьковчан. Как сообщало «Суспільне», 11 марта был запланирован показ сокращенной версии церемонии, однако после получения материалов от организаторов команда обнаружила, что награждение украинских документалистов отсутствует. В то же время, там также не было некоторых других категорий.

Лента «20 дней в Мариуполе» завоевала премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. У картины было четыре конкурента. Критики достаточно оптимистично оценивали шансы «20 дней в Мариуполе» на победу в номинации. Среди его преимуществ называли многочисленные награды, в том числе Пулитцеровскую премию и приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.