26 инцидентов с ТЦК было на Харьковщине в июне: что фейк, сколько подтвердили
В июне в Харьковской области проверили 26 сообщений о возможных нарушениях со стороны работников ТЦК и СП. Подтвердилось пять инцидентов, сообщили в областном центре комплектования и социальной поддержки.
«81% сообщений об инцидентах – не соответствовали действительности. Большинство таких манипулятивных или откровенно фейковых публикаций касались проведения мероприятий оповещения и случаев административного задержания. В тех случаях, когда имели место нарушения со стороны военнослужащих ОТЦК и СП, приняты соответствующие решения, продолжаются расследования, по результатам которых командованием будут приняты все необходимые меры», — говорится в сообщении.
В частности, по данным ОТЦК и СП, идет расследование в отношении пятерых вероятных нарушителей.
В областном военкомате призвали свидетелей любых возможных нарушений со стороны военнослужащих или работников ТЦК и СП — немедленно обращаться в правоохранительные органы, на горячие линии Сухопутных войск или ТЦК.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нарушения, фейк, Харьковский ОТЦК, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В июне в Харьковской области проверили 26 сообщений о возможных нарушениях со стороны работников ТЦК и СП. ".