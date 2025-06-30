26 инцидентов с ТЦК было на Харьковщине в июне: что фейк, сколько подтвердили

В июне в Харьковской области проверили 26 сообщений о возможных нарушениях со стороны работников ТЦК и СП. Подтвердилось пять инцидентов, сообщили в областном центре комплектования и социальной поддержки.

«81% сообщений об инцидентах – не соответствовали действительности. Большинство таких манипулятивных или откровенно фейковых публикаций касались проведения мероприятий оповещения и случаев административного задержания. В тех случаях, когда имели место нарушения со стороны военнослужащих ОТЦК и СП, приняты соответствующие решения, продолжаются расследования, по результатам которых командованием будут приняты все необходимые меры», — говорится в сообщении.

В частности, по данным ОТЦК и СП, идет расследование в отношении пятерых вероятных нарушителей.

В областном военкомате призвали свидетелей любых возможных нарушений со стороны военнослужащих или работников ТЦК и СП — немедленно обращаться в правоохранительные органы, на горячие линии Сухопутных войск или ТЦК.