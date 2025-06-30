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26 інцидентів із ТЦК було на Харківщині у червні: що фейк, скільки підтвердили

Суспільство 12:13   30.06.2025
Вікторія Яковенко
26 інцидентів із ТЦК було на Харківщині у червні: що фейк, скільки підтвердили

У червні в Харківській області перевірили 26 повідомлень про можливі порушення з боку працівників ТЦК та СП. Підтвердилось п’ять інцидентів, повідомили в обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.

«81% повідомлень про інциденти – не відповідали дійсності. Більшість таких маніпулятивних або відверто фейкових публікацій стосувались проведення заходів оповіщення та випадків адміністративного затримання. У тих випадках, коли мали місце порушення з боку військовослужбовців ОТЦК та СП, прийнято відповідні рішення, тривають розслідування, за результатами яких командуванням буде вжито всіх необхідних заходів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними ОТЦК та СП, триває розслідування стосовно п’ятьох ймовірних порушників.

В обласному військкоматі закликали свідків будь-яких можливих порушеннь з боку військовослужбовців або працівників ТЦК та СП – негайно звертатися до правоохоронних органів, на гарячі лінії Сухопутних військ або ТЦК.

нарушение ТЦК на Харьковщине
Фото: Харківський ОТЦК та СП

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У червні в Харківській області перевірили 26 повідомлень про можливі порушення з боку працівників ТЦК та СП. ".