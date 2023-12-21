Облаштують переходи та входи в доми: Пісочин під Харковом стане безбар’єрним

У 2024 році в селищі Пісочин Харківської області планують облаштувати безбар’єрне середовище.

Пілотний проєкт реалізують у межах Національної стратегії створення безбар’єрного простору та послуг, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Пісочин, за його словами, вибрали у зв’язку з тим, що селище стрімко розвивається і розташоване біля Харкова. До того ж там мешкає велика кількість ВПО.

Синєгубов також зазначив, що вже виконано робочий проєкт щодо створення такого простору і зараз він проходить експертизу.

Перші результати мешканці та гості селища зможуть побачити наприкінці першого кварталу 2024 року, прокоментував директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських.

“Буде обладнано кожен пішохідний перехід чи вхід до багатоквартирних житлових будинків, забезпечено доступ до соціальних та освітніх об’єктів. Також актуальна тема доступу осіб з інвалідністю до споруд цивільного захисту“, – зазначив Коротовських.