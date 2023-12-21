Оборудуют переходы и входы в дома: Песочин под Харьковом станет безбарьерным
В 2024 году в поселке Песочин Харьковской области планируют обустроить безбарьерную среду.
Пилотный проект реализуют в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства и услуг, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Песочин, по его словам, выбрали в связи с тем, что поселок стремительно развивается и расположен недалеко от Харькова. К тому же там проживает большое количество ВПЛ.
Синегубов также отметил, что уже выполнен рабочий проект по созданию такого пространства и сейчас он проходит экспертизу.
Первые результаты жители и гости поселка смогут увидеть в конце первого квартала 2024 года, прокомментировал директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских.
«Будет оборудован каждый пешеходный переход или вход в многоквартирные жилые дома, обеспечен доступ к социальным и образовательным объектам. Также актуальна тема доступа лиц с инвалидностью к сооружениям гражданской защиты», — отметил Коротовских.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: безбарьерность, Песочин, синєгубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 19:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2024 году в поселке Песочин Харьковской области планируют обустроить безбарьерную среду.".