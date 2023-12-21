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Оборудуют переходы и входы в дома: Песочин под Харьковом станет безбарьерным

Общество 19:33   21.12.2023
Елена Нагорная
Оборудуют переходы и входы в дома: Песочин под Харьковом станет безбарьерным Фото: stroyobzor.ua

В 2024 году в поселке Песочин Харьковской области планируют обустроить безбарьерную среду.

Пилотный проект реализуют в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства и услуг, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Песочин, по его словам, выбрали в связи с тем, что поселок стремительно развивается и расположен недалеко от Харькова. К тому же там проживает большое количество ВПЛ.

Синегубов также отметил, что уже выполнен рабочий проект по созданию такого пространства и сейчас он проходит экспертизу.

Первые результаты жители и гости поселка смогут увидеть в конце первого квартала 2024 года, прокомментировал директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских.

«Будет оборудован каждый пешеходный переход или вход в многоквартирные жилые дома, обеспечен доступ к социальным и образовательным объектам. Также актуальна тема доступа лиц с инвалидностью к сооружениям гражданской защиты», — отметил Коротовских.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 19:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2024 году в поселке Песочин Харьковской области планируют обустроить безбарьерную среду.".