Оборудуют переходы и входы в дома: Песочин под Харьковом станет безбарьерным

В 2024 году в поселке Песочин Харьковской области планируют обустроить безбарьерную среду.

Пилотный проект реализуют в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства и услуг, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Песочин, по его словам, выбрали в связи с тем, что поселок стремительно развивается и расположен недалеко от Харькова. К тому же там проживает большое количество ВПЛ.

Синегубов также отметил, что уже выполнен рабочий проект по созданию такого пространства и сейчас он проходит экспертизу.

Первые результаты жители и гости поселка смогут увидеть в конце первого квартала 2024 года, прокомментировал директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Коротовских.

«Будет оборудован каждый пешеходный переход или вход в многоквартирные жилые дома, обеспечен доступ к социальным и образовательным объектам. Также актуальна тема доступа лиц с инвалидностью к сооружениям гражданской защиты», — отметил Коротовских.