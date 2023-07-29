Ради офлайна: укрытия с нуля по 42 млн грн будут строить под Харьковом (сюжет)

В то время как в Харькове перспектива комбинированного обучения школьников с 1 сентября остается туманной, в Песочине приняли решение: занятия продолжатся в формате онлайн. При этом в поселке активно готовят укрытия в подвалах лицеев. Более того, класс этих убежищ повышают, чтобы дети в перспективе могли проводить там весь учебный день, не выходя на улицу. Корреспондент МГ “Объектив” побывал в укрытии, где есть вентиляция, Wi-Fi, туалеты и столовая. Почему там все равно пока нельзя проводить занятия, что думают об офлайне учителя и родители, а также о планах строить в громаде укрытия возле учебных заведений с нуля, каждое из которых будет стоить 42 миллиона гривен, – смотрите в репортаже.

Обучение онлайн или офлайн — что говорят дети

Из-за пандемии коронавируса и полномасштабной войны Полина, Ваня и Захар из поселка Песочин под Харьковом около трех лет учились дома онлайн. Из-за воздушных тревог иногда приходилось заниматься в коридоре, рассказывает тетя школьников Софья. Говорит: если была реальная угроза, прятались с ноутбуками и книгами возле обуви и накрывались одеялами. Дети рассказывают о специфике онлайн-обучения.

«Мои одноклассники играли на телефонах. Учитель увидел, что они делают. Они уже потом поняли, что забыли выключить камеру. Еще бывает слышно, как мамы сидят рядом и подсказывают», — вспоминает ученик 5-го класса Захар.

Недавно на Харьковщине встал вопрос, который вызвал большой резонанс: возвращаться ли в сентябре к традиционному обучению, то есть офлайну. Хотя дети и гуляли с одноклассниками после онлайн-занятий, говорят, что в школу хотят.

«Потому что там можно пообщаться с кем-то. Удобнее учиться. Понимаешь сразу все. А дома не особо удобно, потому что интернет может пропасть», — говорит ученица 9-го класса Полина.

Мама Полины и Вани подтверждает: общения детям не хватает. Да и самой нелегко, потому что работает. Поэтому готова водить детей в школу.

«Я за то, чтобы они вышли уже, увидели своих одноклассников, классного руководителя. Чтобы бегали, прыгали и сидели на уроках. Но все упирается в безопасность. Если ее не будет, то ни один из родителей не захочет, чтобы ребенок пошел в школу», — считает мама детей Виктория Каплина.

В Песочинской громаде приняли решение: с 1 сентября продолжится онлайн-обучение

Песочин страдал от атак ракетами и дронами во время отопительного сезона, оккупанты целились в одну из самых мощных в Украине ТЭЦ. Да и сейчас безопасность никто гарантировать не может.

«Ситуация с безопасностью не позволяет нам принять решение об обучении офлайн с 1 сентября. Обучение будем начинать онлайн. Если ситуация изменится, то пересмотрим это решение», — сообщил Песочинский поселковый голова Олег Чернобай.

В громаде переделывают простейшие укрытия в учебных заведениях в противорадиационные двойного назначения

Укрытия в громаде приводят в соответствие с ГСН. Ранее комиссия подтвердила, что в двух лицеях Песочина они соответствуют нормам. Но как простейшие укрытия, а в них учить детей пока нельзя. Поэтому их переделывают в противорадиационные двойного назначения, которые должны быть оборудованы отоплением, системой вентиляции, канализацией, освещением. Кроме этого, помещения должны быть доступны для людей с особыми потребностями.

Сейчас в учебных заведениях громады обустраивают три укрытия как противорадиационные двойного назначения, соответствие их ГСН еще должна подтвердить комиссия.

Кто будет отвечать за безопасность детей, если будет офлайн?

Подвал одного из лицеев может вместить более 800 учеников, но одновременно собирать такое количество детей опасно. Поэтому здесь разработают расписание — на перспективу. Замдиректора лицея Вера Малинкина говорит: сейчас в теории прорабатывают, как организовать офлайн. По ее словам, весь учебный процесс мог бы проходить в укрытии, включая перерывы.

«Будет и питьевой режим, и туалетные комнаты. На улицу дети будут выходить только в сопровождении родителей. То есть, когда их будут забирать», — говорит Малинкина.

Ее позиция такова, что за безопасность детей в учебном заведении отвечает директор.

Поселковый голова Олег Чернобай по этому вопросу высказывает следующее мнение: «Если помещение соответствует на 101% тем требованиям законодательства, которые предусмотрены на сегодня по укрытиям, то у меня вопрос: «Кто должен отвечать?» Если должностные лица выполнили все и даже больше…»

Позиции родителей относительно очного и онлайн-обучения в громаде разделились примерно поровну

Почти одинаковое количество родителей в громаде поддерживает онлайн и офлайн, говорит Чернобай. Отец ученика 8-го класса Сергей подтверждает, что проводился опрос.

«50% не готовы отпускать своего ребенка даже при условии надлежащего укрытия в учебном заведении. Только после окончания войны», — рассказывает Сергей.

«Мы приграничная территория. Ракеты летят очень быстро, 30-40 секунд. За такое время собраться детям в школе, быстренько спуститься в укрытие — почти невозможно. Лучше в такое неопределенное время проводить обучение все же в онлайн-режиме», — считает мама ученицы 6-го класса Ирина.

Важно ли очное обучение для младшей школы

Учительница начальных классов с 32-летним стажем Светлана Свинар в этом году выпустила детей, которые перешли на онлайн уже в конце первого года обучения. Говорит, что они показали довольно неплохие результаты.

«Но с точки зрения психологии начальной школы, маленькие дети, конечно, должны учиться, общаться, знать учителя. Но с такой ситуацией безопасности, как сейчас, не думаю, что кто-то из родителей возьмет на себя такую ответственность. Да и я тоже», — отмечает Светлана.

Обычный подвал в образцовом лицее Песочина ранее переделали в простейшее укрытие

Еще один лицей в Песочине открыли в 2017-м. Это была первая школа за 12 лет, которую возвели с нуля. Тогда отмечали, что строили по сверхсовременным стандартам. Однако укрытие не предусмотрели и сделали простой подвал. Его ремонтировали с ноября по январь за счет местного бюджета. Мебель получили в рамках гуманитарных проектов, а стены разрисовывали выпускники и ученики. На них можно увидеть котиков и пса Патрона.

Директор лицея Галина Волобуева говорит, что сейчас подвал имеет акт о соответствии классу простейшего укрытия. По ее словам, у них есть запасы питьевой воды, которые постоянно обновляют, вентиляция, пожарная сигнализация, Wi-Fi, энергосберегающее освещение, уборная и столовая с чайниками и микроволновками.

На вопрос, не вредит ли здоровью детей отсутствие естественного света, отвечает: «Когда санитарные нормы разрабатывались, это не было лишним. Это глаза. А работа за компьютером? Это также глаза. А то состояние сегодня, в котором находится ребенок. Мы еще не знаем, как, кто и когда оправится от тех событий, которые сегодня происходят».

За три года учителя уже приспособились ко всем особенностям онлайн-формата

«Очень часто у нас были локдауны, когда не было света или у меня, или у детей. И не получалось заниматься. Но есть и другие дети, которые находятся за границей. Они подсоединяются. У меня было, что присоединялись по двое, по трое и даже один ребенок. И для него одного я проводила урок», — вспоминает учительница музыкального искусства Юлия Панасенко.

«Дети постоянно выходят ко мне на уроки. Когда объявляют воздушную тревогу, я призываю детей перейти в безопасное место. Конечно, были взрывы во время занятий. Когда видим, что действительно опасно, то отключаемся», — рассказывает учительница английского языка Юлия Зиночкина.

В Песочинской громаде запланировали строительство противорадиационных укрытий возле учебных заведений с нуля

Сейчас в громаде запланировали строить противорадиационные укрытия с нуля, рассказывает поселковый голова. Рядом со школами, где нет даже простейших. Это будут подземные сооружения, которые будут отвечать всем требованиям ГСН. В них смогут и учиться дети, и укрываться местные.

«Строительство укрытий с нуля будет полностью соответствовать требованиям безопасности. Не только противорадиационное или от артиллерийских снарядов. Мы поставили задачу нашим проектантам, чтобы даже при прямом попадании ракеты они выдержали. Это будет категория А1», — объясняет Олег Чернобай.

Такие укрытия планируются возле лицея в поселке Коротич и лицея «Джерело» в Песочине. Ранее отвели земельные участки, разработали проекты и согласовали их в облуправлении ГСЧС. Сейчас они — на экспертизе. Положительные выводы рассчитывают получить в начале августа, после чего объявят тендеры на «Prozorro».

«При получении положительной экспертизы по проектно-сметной документации, мы надеемся и есть видение, чтобы выделить средства из государственного бюджета на условиях софинансирования. Мы рассчитываем, что строительство «с нуля» одного укрытия на более чем 350 человек будет стоить более 42 миллионов гривен», — добавляет Чернобай.

Чтобы начать обучение офлайн или в смешанной форме в учебном заведении или рядом должно быть укрытие, которое соответствует требованиям ДБН В.2.2-5-97 — Синегубов

Совет обороны Харьковщины разрешил обучение офлайн или в комбинированной форме 7 июля. Решение должны принимать сами заведения — при условии наличия укрытия, соответствующего требованиям ГСН. За актом соответствия они должны сами обратиться в ГСЧС. Ранее в облуправлении Госпродпотребслужбы сообщили: очное обучение предварительно планируется в Красноградском, Богодуховском и Лозовском районах.

«Это не самые простые укрытия. То есть не получится, условно говоря, покрасить подвальные помещения и сказать, что это укрытие. Если брать город Харьков, на 90% будет онлайн-образование. Я не знаю такой школы в городе Харькове, где есть защитное сооружение, которое соответствует этим нормам», — ранее отметил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.

После этого в мэрии Харькова заявили, что подготовили к комбинированной форме с 1 сентября 51 защитное сооружение, а всего акты о наличии простейших укрытий имеют 117 школ. Мэр Игорь Терехов сообщал, что рассматривается комбинированная форма обучения, в том числе на станциях метрополитена.

21 июля Харьков и область внесли в перечень территорий активных боевых действий. Поэтому сейчас ожидается новое решение Совета обороны по учебному процессу.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»