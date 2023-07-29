Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)

Поки в Харкові перспектива комбінованого навчання школярів із 1 вересня залишається туманною, у Пісочині ухвалили рішення: заняття продовжаться у форматі онлайн. При цьому в селищі активно готують укриття в підвалах ліцеїв. Ба більше, клас цих сховищ підвищують, щоб діти могли проводити там весь навчальний день, не виходячи на вулицю. Кореспондентка МГ “Об’єктив” побувала у сховищі, де є вентиляція, Wi-Fi, туалети та їдальня. Чому там усе одно поки не можна проводити заняття, що думають про офлайн вчителі та батьки, а також про плани будувати в громаді укриття біля навчальних закладів з нуля, кожне з яких коштуватиме 42 мільйони гривень, – дивіться в репортажі.

Навчання онлайн або офлайн – що кажуть діти

Через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну Поліна, Ваня та Захар з селища Пісочин, що під Харковом, близько трьох років навчалися вдома онлайн. Через повітряні тривоги іноді доводилося займатися в коридорі, розповідає тітка школярів Соф’я. Каже: якщо була реальна загроза, ховалися з ноутбуками та книжками біля взуття та накривалися ковдрами. Діти розповідають про специфіку онлайн навчання.

«Мої однокласники грали на телефонах. Учитель побачив, що вони роблять. Вони вже потім зрозуміли, що забули вимкнути камеру. Ще буває чутно, як мами сидять поряд і підказують», – згадує учень 5-го класу Захар.

Нещодавно на Харківщині постало питання, яке викликало неабиякий резонанс: чи повертатися у вересні до традиційного навчання, тобто офлайн. Хоч діти й гуляли з однокласниками після онлайн-занять, кажуть, що до школи хочуть.

«Тому що там можна поспілкуватися з кимось. Зручніше вчитися. Розумієш одразу все. А вдома не особливо зручно, тому що інтернет може зникнути», – говорить учениця 9-го класу Поліна.

Мама Поліни та Вані підтверджує: спілкування дітям не вистачає. Та й самій нелегко, бо працює. Тож готова водити дітей до школи.

«Я за те, щоб вони вийшли вже, побачили своїх однокласників, класного керівника. Щоб бігали, стрибали та сиділи на уроках. Але все впирається в безпеку. Якщо її не буде, то жоден з батьків не захоче, щоб дитина пішла до школи», – вважає мама дітей Вікторія Капліна.

У Пісочинській громаді ухвалили рішення: з 1 вересня продовжиться онлайн-навчання

Пісочин потерпав від атак ракетами та дронами під час опалювального сезону, окупанти цілили в одну з найпотужніших в Україні ТЕЦ. Та й зараз безпеку ніхто гарантувати не може.

«Безпекова ситуація не дозволяє нам прийняти рішення щодо навчання офлайн з 1 вересня. Навчання будемо розпочинати онлайн. Якщо ситуація зміниться, то переглянемо це рішення», – повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чернобай.

У громаді переробляють найпростіші укриття у навчальних закладах у протирадіаційні подвійного призначення

Укриття у громаді приводять до відповідності ДБН. Раніше комісія підтвердила, що у двох ліцеях Пісочина вони відповідають нормам. Але – як найпростіші укриття, а в них навчати дітей наразі не можна. Тому їх переробляють на протирадіаційні подвійного призначення, що мають бути обладнані опаленням, системою вентиляції, каналізацією, освітленням. Окрім цього, приміщення мають бути доступні для людей з особливими потребами.

Зараз у закладах освіти громади облаштовують три укриття як протирадіаційні подвійного призначення, відповідність їх ДБН ще має підтвердити комісія.

Хто відповідатиме за безпеку дітей, якщо буде офлайн?

Підвал одного з ліцеїв може вмістити понад 800 учнів, але одночасно збирати таку кількість дітей небезпечно. Тому тут розроблять розклад – на перспективу. Заступниця директора ліцею в Пісочині Віра Малінкіна каже: зараз в теорії проробляють, як організувати офлайн. За її словами, увесь навчальний процес міг би проходити в укритті, включно з перервами.

«Буде і питний режим, і туалетні кімнати. На вулицю діти виходитимуть тільки у супроводі батьків. Тобто, коли їх забиратимуть», – каже Малінкіна.

Її позиція така, що за безпеку дітей у навчальному закладі відповідає директор.

Селищний голова Олег Чернобай з цього питання висловлює наступну думку: «Якщо приміщення відповідає на 101% тим вимогам законодавства, які передбачені на сьогодні по укриттям, то в мене питання: «Хто повинен відповідати?» Якщо посадові особи виконали все і навіть більше…»

Позиції батьків щодо очного та онлайн-навчання у громаді розділилися приблизно порівну

Майже однакова кількість батьків у громаді підтримує онлайн і офлайн, каже Чернобай. Батько учня 8-го класу Сергій підтверджує, що проводилось опитування.

«50% не готові відпускати свою дитину навіть за умови належного укриття в навчальному закладі. Тільки після закінчення війни», – розповідає Сергій.

«Ми прикордонна територія. Ракети летять дуже швидко, 30-40 секунд. За такий час зібратися дітям у школі, швиденько спуститися до укриття – майже неможливо. Краще у такий невизначений час проводити навчання все ж в онлайн-режимі», – вважає мама учениці 6-го класу Ірина.

Чи важливе очне навчання для молодшої школи

Вчителька початкових класів з 32-річним стажем Світлана Свинар цьогоріч випустила дітей, які перейшли на онлайн вже наприкінці першого року навчання. Каже, що малеча показала досить непогані результати.

«Але з точки зору психології початкової школи, маленькі діти, звісно, повинні навчатися, спілкуватися, знати вчителя. Але з такою безпековою ситуацією, як зараз, не думаю, що хтось з батьків візьме на себе таку відповідальність. Та й я теж», – зазначає Світлана.

Звичайний підвал у взірцевому ліцеї Пісочина раніше переробили у найпростіше укриття, що підтверджено відповідним актом

Ще один ліцей у Пісочині відкрили у 2017. Це була перша школа за 12 років, яку звели з нуля. Тоді наголошували, що будували за надсучасними стандартами. Проте укриття не передбачили і зробили простий підвал. Його ремонтували з листопада по січень коштом місцевого бюджету. Меблі отримали в межах гуманітарних проєктів, а стіни розмальовували випускники та учні. На них можна побачити котиків та пса Патрона.

Директорка ліцею Галина Волобуєва, каже, що нині підвал має акт про відповідність класу найпростішого укриття. За її словами, у них є запаси питної води, які постійно оновлюють, вентиляція, пожежна сигналізація, Wi-Fi, енергоощадне освітлення, вбиральня та їдальня з чайниками та мікрохвильовками.

На питання, чи не шкодить здоров’ю дітей відсутність природнього світла, відповідає: «Коли санітарні норми розроблялися, це не було зайвим. Це очі. А робота за комп’ютером? Це також очі. А той стан сьогодні, в якому перебуває дитина. Ми ще не знаємо, як, хто та коли оговтається від тих подій, які сьогодні відбуваються».

За три роки вчителі вже пристосувалися до всіх особливостей онлайн-формату

«Дуже часто в нас були локдауни, коли не було світла або в мене, або в дітей. І не виходило займатися. Але є й інші діти, які знаходяться за кордоном. Вони під’єднуються. У мене було, що приєднувалися по двоє, по троє і навіть одна дитина. І для неї одної я проводила урок», – згадує вчителька музичного мистецтва Юлія Панасенко.

«Діти постійно виходять до мене на уроки. Коли оголошують повітряну тривогу, я закликаю дітей перейти в безпечне місце. Звичайно, були вибухи під час занять. Коли бачимо, що справді небезпечно, то відключаємося», – розповідає вчителька англійської мови Юлія Зіночкіна.

У Пісочинській громаді запланували будівництво протирадіаційних укриттів біля навчальних закладів з нуля

Нині у громаді запланували будувати протирадіаційні укриття з нуля, розповідає селищний голова. Поряд зі школами, де немає навіть найпростіших. Це будуть підземні споруди, які відповідатимуть всім вимогам ДБН. У них зможуть і навчатися діти, і переховуватися місцеві.

«Будівництво укриттів з нуля повністю відповідатиме вимогам безпеки. Не тільки протирадіаційне або від артилерійських снарядів. Ми поставили завдання нашим проєктантам, щоби навіть при прямому влучанні ракети вони витримали. Це буде категорія А1», – пояснює Олег Чернобай.

Такі укриття плануються біля ліцею в селищі Коротич і ліцею «Джерело» в Пісочині. Раніше відвели земельні ділянки, розробили проєкти і погодили їх в облуправлінні ДСНС. Нині вони – на експертизі. Позитивні висновки розраховують отримати на початку серпня, після чого оголосять тендери на «Prozorro».

«При отриманні позитивної експертизи щодо проєктно-кошторисної документації, ми сподіваємося і є бачення, аби виділити кошти з державного бюджету на умовах співфінансування. Ми розраховуємо, що будівництво з нуля одного укриття на понад 350 людей буде коштувати понад 42 мільйони гривень», – додає Чернобай.

Аби розпочати навчання офлайн або у змішаній формі у закладі освіти або поряд має бути укриття, яке відповідає вимогам ДБН В.2.2-5-97 – Синєгубов

Рада оборони Харківщини дозволила навчання офлайн або в комбінованій формі 7 липня. Рішення мають приймати самі заклади – за умови наявності укриття, що відповідає вимогам ДБН. За актом відповідності вони мають самі звернутися до ДСНС. Раніше в облуправлінні Держпродспоживслужби повідомили: очне навчання попередньо планується у Красноградському, Богодухівському та Лозівському районах.

«Це не найпростіші укриття. Тобто не вийде, умовно кажучи, пофарбувати підвальні приміщення і сказати, що це укриття. Якщо брати місто Харків, на 90% буде онлайн-освіта. Я не знаю такої школи в місті Харкові, де є захисна споруда, яка відповідає цим нормам», – раніше зазначив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Після цього в мерії Харкова заявили, що підготували до комбінованої форми з 1 вересня 51 захисну споруду, а загалом акти про наявність найпростіших укриттів мають 117 шкіл. Мер Ігор Терехов повідомляв, що розглядається комбінована форма навчання, зокрема на станціях метрополітену.

21 липня Харків та область внесли до переліку територій активних бойових дій. Тож нині очікується нове рішення Ради оборони щодо навчального процесу.