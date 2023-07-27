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Є в мене одна ідея – Терехов про комбіноване навчання школярів

Суспільство 19:23   27.07.2023
Олена Нагорна
Є в мене одна ідея – Терехов про комбіноване навчання школярів

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що має ідею, як організувати комбіноване навчання школярів з 1 вересня, проте деталі не розкрив.

Про це він сказав в інтерв’ю шеф-редакторці LB.ua Соні Кошкіній. За словами Терехова, будівництво нових споруд не планується, працюватимуть із тим, що є.

“Є в мене одна ідея, яку підтримує більшість. І зараз ми працюємо над цим… Без деталей, бо ви ж розумієте, що вороги наші теж будуть моніторити ситуацію, тим паче у Харкові, дивитись наше інтерв’ю. Тому зробимо все можливе, щоб було комбіноване навчання у школярів міста Харкова з 1 вересня 2023 року”, — зазначив міський голова.

Він також констатував, що у самих школах розпочати навчання неможливо, тому що ракети С-300 долітають до міста за 35-40 секунд.

“А в укриттях, чи то буде така спеціалізована захисна споруда, не буду зараз казати, що я придумав, але це буде. І переважно більшість каже, що так, якщо це буде захисна споруда, я відпущу свою дитину, щоб вона навчалась хоч би комбіновано, але в режимі офлайну”, – заінтригував Терехов.

Мер повідомив, що у місті зараз перебуває приблизно 38% від загальної кількості школярів.

Читайте також: «Шанси є» — Терехов про офлайн-навчання у Харкові

Раніше Терехов заявляв, що для навчання дітей планують використати переходи метрополітену, де встановлять перегородки.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що має ідею, як організувати комбіноване навчання школярів з 1 вересня, проте деталі не розкрив.".