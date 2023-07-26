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«Шанси є» – Терехов про офлайн-навчання у Харкові

Суспільство 14:35   26.07.2023
Вікторія Яковенко
«Шанси є» – Терехов про офлайн-навчання у Харкові

Чи запрацюють школи Харкова з 1 вересня в режимі онлайн залежатиме від військової обстановки у місті.

Про це в етері нацмарафону сказав мер Харкова Ігор Терехов.

«Шанси є завжди, але хочу сказати, що це буде залежати цілком і повністю від військової обстановки. Поки що, зберігається загроза того, що нас обстрілюють ракетами С-300. Хочу сказати, так, звісно, ми готуємо укриття, ми готуємо у школах, які подвійного призначення – це перш за все укриття для людей, які можуть у будь-який момент прийти до школи, прийти до цих простих укриттів і перебувати там», – розповів Терехов.

Він також нагадав, що цього тижня зустрічатиметься з батьками аби вислухати їхні пропозиції.

«Ми будемо готувати безпечні місця для занять офлайн, але дуже багато батьків зараз хочуть, щоб їхні діти навчалися тільки в онлайн-режимі. Нікого ми примушувати не будемо», – підкреслив мер.

Читайте також: «Загрози ударів в Харкові не буде, коли закінчиться війна» – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 14:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи запрацюють школи Харкова з 1 вересня в режимі онлайн залежатиме від військової обстановки у місті.".