«Шанси є» – Терехов про офлайн-навчання у Харкові

Чи запрацюють школи Харкова з 1 вересня в режимі онлайн залежатиме від військової обстановки у місті.

Про це в етері нацмарафону сказав мер Харкова Ігор Терехов.

«Шанси є завжди, але хочу сказати, що це буде залежати цілком і повністю від військової обстановки. Поки що, зберігається загроза того, що нас обстрілюють ракетами С-300. Хочу сказати, так, звісно, ми готуємо укриття, ми готуємо у школах, які подвійного призначення – це перш за все укриття для людей, які можуть у будь-який момент прийти до школи, прийти до цих простих укриттів і перебувати там», – розповів Терехов.

Він також нагадав, що цього тижня зустрічатиметься з батьками аби вислухати їхні пропозиції.

«Ми будемо готувати безпечні місця для занять офлайн, але дуже багато батьків зараз хочуть, щоб їхні діти навчалися тільки в онлайн-режимі. Нікого ми примушувати не будемо», – підкреслив мер.