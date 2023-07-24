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Терехов запрошує харків’ян на зустріч, щоб обговорити формат навчання школярів

Суспільство 18:11   24.07.2023
Оксана Якушко
Терехов запрошує харків’ян на зустріч, щоб обговорити формат навчання школярів

Мер Харкова Ігор Терехов запросив батьків школярів зустрітися та обговорити, як краще навчати дітей.

«З метою недопущення різного роду інсинуацій на тему організації навчання наших дітей, пропоную батькам зустрітися і разом обговорити усі наболілі освітні питання. Щоб нарешті поставити крапку у цій дискусії. На зустрічах буду присутнім особисто. Сподіваюся на конструктивний і чесний діалог», – повідомив Терехов.

 

Записатися на обговорення можна за телефонами, вказаними нижче.

 

27.07

Шевченківський район:

 

0677088699, (057) 7021109 — Яна Станіславівна,

0502337348, (057) 7021109 — Ірина Вікторівна;

 

01.08

Новобаварський район:

 

0666035350, (057) 7251590 — Лілія Віталіївна;

 

02.08

Холодногірський район:

 

0677180716 , (057) 7253451 — Ольга Вікторівна;

 

03.08

Салтівський район:

 

0962732702, (057)7251574 — Вікторія Михайлівна,

0972781486, (057)7251574 — Дмитро Валерійович;

 

07.08

Немишлянський район:

 

0973199079, (057) 7251690 — Марія Сергіївна,

0995626025, (057) 7251589 — Олена Олександрівна;

 

08.08

Слобідський район:

 

0507225314, 0989570394, (057) 7258402 — Тетяна

Миколаївна

0638326060, (057) 7258403 — Євгенія Сергіївна;

 

09.08

Індустріальний район:

 

0661835386, (057) 7255359 — Олена Борисівна,

0991052715, (057) 7255347 — Марина Володимирівна;

 

10.08

Основʼянський район:

0660420708, 0933864432, (057) 7252791 — Наталія Володимирівна;

 

11.08

Київський район:

 

0986102261, (057) 7250871 — Ірина Юріївна.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 18:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов запросив батьків школярів зустрітися та обговорити, як краще навчати дітей.".