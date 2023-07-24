Терехов зовет харьковчан на встречу, чтобы обсудить формат обучения школьников
Мэр Харькова Игорь Терехов пригласил родителей школьников встретиться и обсудить, как лучше учить детей.
«С целью недопущения разного рода инсинуаций на тему организации обучения наших детей предлагаю родителям встретиться и вместе обсудить все наболевшие образовательные вопросы. Чтобы наконец-то поставить точку в этой дискуссии. На встречах буду лично присутствовать. Надеюсь на конструктивный и честный диалог», — сообщил Терехов.
Записаться на обсуждение можно по телефонам, указанным ниже.
27.07
Шевченковский район:
0677088699, (057) 7021109 — Яна Станиславовна,
0502337348, (057) 7021109 — Ирина Викторовна;
01.08
Новобаварский район:
0666035350, (057) 7251590 — Лилия Витальевна;
02.08
Холодногорский район:
0677180716, (057) 7253451 — Ольга Викторовна;
03.08
Салтовский район:
0962732702, (057)7251574 — Виктория Михайловна,
0972781486, (057)7251574 — Дмитрий Валерьевич;
07.08
Немышлянский район:
0973199079, (057) 7251690 — Мария Сергеевна,
0995626025, (057) 7251589 — Елена Александровна;
08.08
Слободской район:
0507225314, 0989570394, (057) 7258402 — Татьяна
Николаевна
0638326060, (057) 7258403 — Евгения Сергеевна;
09.08
Индустриальный район:
0661835386, (057) 7255359 — Елена Борисовна,
0991052715, (057) 7255347 — Марина Владимировна;
10:08
Основянский район:
0660420708, 0933864432, (057) 7252791 — Наталья Владимировна;
11.08
Киевский район:
0986102261, (057) 7250871 — Ирина Юрьевна.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 18:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов пригласил родителей школьников встретиться и обсудить, как лучше учить детей.".