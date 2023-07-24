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Терехов зовет харьковчан на встречу, чтобы обсудить формат обучения школьников

Общество 18:11   24.07.2023
Оксана Якушко
Терехов зовет харьковчан на встречу, чтобы обсудить формат обучения школьников

Мэр Харькова Игорь Терехов пригласил родителей школьников встретиться и обсудить, как лучше учить детей.

«С целью недопущения разного рода инсинуаций на тему организации обучения наших детей предлагаю родителям встретиться и вместе обсудить все наболевшие образовательные вопросы. Чтобы наконец-то поставить точку в этой дискуссии. На встречах буду лично присутствовать. Надеюсь на конструктивный и честный диалог», — сообщил Терехов.

Записаться на обсуждение можно по телефонам, указанным ниже.

27.07
Шевченковский район:

0677088699, (057) 7021109 — Яна Станиславовна,
0502337348, (057) 7021109 — Ирина Викторовна;

01.08
Новобаварский район:

0666035350, (057) 7251590 — Лилия Витальевна;

02.08
Холодногорский район:

0677180716, (057) 7253451 — Ольга Викторовна;

03.08
Салтовский район:

0962732702, (057)7251574 — Виктория Михайловна,
0972781486, (057)7251574 — Дмитрий Валерьевич;

07.08
Немышлянский район:

0973199079, (057) 7251690 — Мария Сергеевна,
0995626025, (057) 7251589 — Елена Александровна;

08.08
Слободской район:

0507225314, 0989570394, (057) 7258402 — Татьяна
Николаевна
0638326060, (057) 7258403 — Евгения Сергеевна;

09.08
Индустриальный район:

0661835386, (057) 7255359 — Елена Борисовна,
0991052715, (057) 7255347 — Марина Владимировна;

10:08
Основянский район:
0660420708, 0933864432, (057) 7252791 — Наталья Владимировна;

11.08
Киевский район:

0986102261, (057) 7250871 — Ирина Юрьевна.

Читайте также: «Угрозы ударов в Харькове не будет, когда закончится война». Терехов об учебе

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 18:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов пригласил родителей школьников встретиться и обсудить, как лучше учить детей.".