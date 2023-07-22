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«Угрозы ударов в Харькове не будет, когда закончится война». Терехов об учебе

Общество 20:12   22.07.2023
Оксана Якушко
«Угрозы ударов в Харькове не будет, когда закончится война». Терехов об учебе

Как организуют обучение детей в метрополитене Харькова, в эфире национального телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов.

«Угрозы ударов не будет тогда, когда мы победим и закончится война. Пока угроза есть, первый план мы ставим безопасность людей, безопасность детей. Поэтому обучение должно быть безопасным. Будет онлайн-обучение. Сейчас мы советуемся с родителями, и если у них будет желание, организуем комбинированный учебный процесс. Мы создадим условия, чтобы дети могли в безопасных местах учиться в автономном режиме. В том числе в метро. Есть запрос и на онлайн-обучение, и на офлайн-обучение, никого мы не будем принуждать. Но мы создаем такие условия, чтобы было безопасно. В то же время мы должны обеспечить движение поездов в метро, не доставляя никому неудобств. Поэтому мы будем выделять отдельные зоны с шумоизоляцией, чтобы дети могли сконцентрироваться на учебе. Должно быть комфортно и детям, и учителям, и пассажирам, которые будут ехать в метро. Но я еще раз подчеркиваю, что офлайн-занятия дети будут посещать только по желанию родителей, и метро – один из вариантов, который мы прорабатываем», — подчеркнул Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 20:12;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как организуют обучение детей в метрополитене Харькова, в эфире национального телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов.".