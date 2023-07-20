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Как защитить школьников от российских ракет на уроках, еще думают в Харькове

Общество 15:04   20.07.2023
Оксана Якушко
Как защитить школьников от российских ракет на уроках, еще думают в Харькове ВВС

Мэрия Харькова изучает, как безопасно организовать комбинированное обучение в городе, чтобы школьники были в безопасности на уроках оф-лайн, сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Как организовать комбинированное обучение – сегодня одна из главных задач, над которой ежедневно работает мэр. Есть запрос от родителей на то, чтобы хотя бы ученики младших классов могли учиться вне дома, а с учителями и сверстниками», — отметил Сидоренко.

«Основной вопрос – как сделать комбинированное обучение максимально безопасным и удобным. Потому и прорабатывается множество вариантов, и проведение уроков в метро – только один из них. Все же мы понимаем, что в метрополитене есть помещения, где можно попытаться это организовать. Но это лишь один из вариантов, над которым сейчас работают и в Департаменте образования, и в соответствующем КП», – сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью.

«Есть и другие варианты, требующие дополнительной отработки. Только мэр будет иметь всю полную и необходимую информацию для принятия того или иного варианта – он сразу об этом сообщит харьковчанам. В любом случае Игорь Терехов будет прислушиваться к мнению горожан», — заявил Сидоренко.

«Еще раз замечу – главный вопрос, который стоит перед городским головой – это максимальная безопасность учебного процесса, чтобы ни один ребенок, родители которого согласятся на обучение оф-лайн, не пострадал от российских ракет. Поэтому понимаю ваш интерес к этой проблеме, но призываю немного подождать ответов. Первое сентября не завтра, то время еще есть», — подчеркнул Сидоренко.

Читайте также: Терехов заявил, что детей в Харькове будут учить в метро (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 15:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Харькова изучает, как безопасно организовать комбинированное обучение в городе, чтобы школьники были в безопасности на уроках оф-лайн, сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.".