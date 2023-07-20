Як захистити школярів на уроках від російських ракет, ще думають у Харкові

Мерія Харкова вивчає, як безпечно організувати комбіноване навчання у місті, щоб школярі були у безпеці на уроках оф-лайн, повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

«Як організувати комбіноване навчання – сьогодні одне з головних завдань, над якими щоденно працює мер. Є запит від батьків на те, щоб хоча б учні молодших класів мали змогу вчитися не вдома, а з учителем та однолітками», – зазначив Сидоренко.

«Основне питання – як зробити комбіноване навчання максимально безпечним та зручним. Тому і проробляється безліч варіантів, і проведення уроків у метро – лише один з них. Всі ж ми розуміємо, що у метрополітені є приміщення, в яких можна спробувати це організувати. Але це лише один з варіантів, над яким зараз працюють і в Департаменті освіти, й у відповідному КП», – повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю.

«Є й інші варіанти, які потребують додаткового відпрацювання. Щойно мер матиме всю повну і необхідну інформацію для ухвалення того чи іншого варіанту – він одразу про це повідомить харківʼян. У будь-якому випадку Ігор Терехов прислухатиметься до думки містян», – заявив Сидоренко.

«Ще раз зауважу – головне питання, яке стоїть перед міським головою це максимальна безпека навчального процесу, аби жодна дитина, батьки якої погодяться на навчання оф-лайн, не постраждала від російських ракет. Тому розумію вашу зацікавленість цією проблемою, але закликаю трохи почекати відповідей. Перше вересня не завтра, то ж час ще є», – підкреслив Сидоренко.