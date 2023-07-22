«Загрози ударів в Харкові не буде, коли закінчиться війна» – Терехов

Як організують навчання дітей у метрополітені Харкова, в ефірі національного телемарафону розповів мер Ігор Терехов.

«Загрози ударів не буде тоді, коли ми переможемо і закінчиться війна. Поки що загроза є, перший план ми ставимо безпеку людей, безпеку дітей. Тому навчання має бути безпечним. Буде онлайн-навчання. Зараз ми радимося з батьками і, якщо у них буде бажання, організуємо комбінований навчальний процес. Ми створимо умови, щоб діти могли в безпечних місцях навчатися офлайн. У тому числі в метро. Є запит і на онлайн-навчання, і на офлайн-навчання, нікого ми не будемо схиляти. Але ми створюємо такі умови, щоб було безпечно. Водночас ми повинні забезпечити рух поїздів у метро, не завдаючи нікому незручностей. Тому ми будемо виділяти це окремі зони з шумоізоляцією, щоб діти могли сконцентруватися на навчанні. Має бути комфортно і дітям, і вчителям, і пасажирам, які будуть їхати в метро. Але я ще раз наголошую, що офлайн-заняття діти відвідуватимуть лише за бажанням батьків, і метро – лише один із варіантів, який ми опрацьовуємо», – наголосив Ігор Терехов.