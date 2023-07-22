Live
  • Субота 22.07.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

«Загрози ударів в Харкові не буде, коли закінчиться війна» – Терехов

Суспільство 20:12   22.07.2023
Оксана Якушко
«Загрози ударів в Харкові не буде, коли закінчиться війна» – Терехов

Як організують навчання дітей у метрополітені Харкова, в ефірі національного телемарафону розповів мер Ігор Терехов.

«Загрози ударів не буде тоді, коли ми переможемо і закінчиться війна. Поки що загроза є, перший план ми ставимо безпеку людей, безпеку дітей. Тому навчання має бути безпечним. Буде онлайн-навчання. Зараз ми радимося з батьками і, якщо у них буде бажання, організуємо комбінований навчальний процес. Ми створимо умови, щоб діти могли в безпечних місцях навчатися офлайн. У тому числі в метро. Є запит і на онлайн-навчання, і на офлайн-навчання, нікого ми не будемо схиляти. Але ми створюємо такі умови, щоб було безпечно. Водночас ми повинні забезпечити рух поїздів у метро, не завдаючи нікому незручностей. Тому ми будемо виділяти це окремі зони з шумоізоляцією, щоб діти могли сконцентруватися на навчанні. Має бути комфортно і дітям, і вчителям, і пасажирам, які будуть їхати в метро. Але я ще раз наголошую, що офлайн-заняття діти відвідуватимуть лише за бажанням батьків, і метро – лише один із варіантів, який ми опрацьовуємо», – наголосив Ігор Терехов.

Читайте також: Як захистити школярів на уроках від російських ракет, ще думають у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Загрози ударів в Харкові не буде, коли закінчиться війна» – Терехов
«Загрози ударів в Харкові не буде, коли закінчиться війна» – Терехов
22.07.2023, 20:12
Авіаудару завдали росіяни по Ветеринарному на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Авіаудару завдали росіяни по Ветеринарному на Харківщині – Генштаб ЗСУ
22.07.2023, 19:22
Тікали на возі. Трьох ухилянтів з Харківщини впіймали на кордоні з Молдовою
Тікали на возі. Трьох ухилянтів з Харківщини впіймали на кордоні з Молдовою
22.07.2023, 18:14
Одіозному лідеру “Потону” Онищенку можуть оголосити підозру заочно
Одіозному лідеру “Потону” Онищенку можуть оголосити підозру заочно
16.01.2023, 18:13
Загиблий і поранений у Дворічній на Харківщині внаслідок обстрілу росіянами
Загиблий і поранений у Дворічній на Харківщині внаслідок обстрілу росіянами
22.07.2023, 19:04
Дорожники проводять весняне прибирання на Харківщині
Дорожники проводять весняне прибирання на Харківщині
05.04.2023, 09:41

Новини за темою:

16:23
Росіяни двічі за день обстріляли Куп’янськ на Харківщині
12:59
Електродроти, розетки, світильники. У Харкові злодій обікрав бомбосховище
21:46
Управління іміджевих проектів міськради Харкова ліквідують – Терехов (відео)
19:46
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
19:10
На Куп’янському напрямку росіяни наступають, щоб відтягнути сили ЗСУ

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Загрози ударів в Харкові не буде, коли закінчиться війна» – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 20:12;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як організують навчання дітей у метрополітені Харкова, в ефірі національного телемарафону розповів мер Ігор Терехов.".