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«Шансы есть» — Терехов об офлайн-обучении в Харькове

Общество 14:35   26.07.2023
Виктория Яковенко
«Шансы есть» — Терехов об офлайн-обучении в Харькове

Заработают ли школы Харькова с 1 сентября в режиме онлайн, будет зависеть от военной обстановки в городе.

Об этом в эфире нацмарафона сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Шансы всегда есть, но хочу сказать, что это будет зависеть целиком и полностью от военной обстановки. Пока сохраняется угроза того, что нас обстреливают ракетами С-300. Хочу сказать, да, конечно, мы готовим укрытия, мы готовим в школах, которые двойного назначения – это, прежде всего, укрытия для людей, которые могут в любой момент прийти в школу, прийти к этим простым укрытиям и находиться там», — рассказал Терехов.

Он также напомнил, что на этой неделе будет встречаться с родителями, чтобы выслушать их предложения.

«Мы будем готовить безопасные места для занятий офлайн, но очень многие родители сейчас хотят, чтобы их дети учились только в онлайн-режиме. Никого мы принуждать не будем», – подчеркнул мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 14:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заработают ли школы Харькова с 1 сентября в режиме онлайн, будет зависеть от военной обстановки в городе.".