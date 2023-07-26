«Шансы есть» — Терехов об офлайн-обучении в Харькове
Заработают ли школы Харькова с 1 сентября в режиме онлайн, будет зависеть от военной обстановки в городе.
Об этом в эфире нацмарафона сказал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Шансы всегда есть, но хочу сказать, что это будет зависеть целиком и полностью от военной обстановки. Пока сохраняется угроза того, что нас обстреливают ракетами С-300. Хочу сказать, да, конечно, мы готовим укрытия, мы готовим в школах, которые двойного назначения – это, прежде всего, укрытия для людей, которые могут в любой момент прийти в школу, прийти к этим простым укрытиям и находиться там», — рассказал Терехов.
Он также напомнил, что на этой неделе будет встречаться с родителями, чтобы выслушать их предложения.
«Мы будем готовить безопасные места для занятий офлайн, но очень многие родители сейчас хотят, чтобы их дети учились только в онлайн-режиме. Никого мы принуждать не будем», – подчеркнул мэр.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заработают ли школы Харькова с 1 сентября в режиме онлайн, будет зависеть от военной обстановки в городе.".