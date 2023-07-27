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Есть у меня одна идея — Терехов о комбинированном обучении школьников

Общество 19:23   27.07.2023
Елена Нагорная
Есть у меня одна идея — Терехов о комбинированном обучении школьников Фото: lb.ua

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у него есть идея, как организовать комбинированное обучение школьников с 1 сентября, однако детали не раскрыл.

Об этом он сказал в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной. По словам Терехова, постройка новых сооружений не планируется, будут работать с тем, что есть.

«Есть у меня одна идея, которую поддерживает большинство. И сейчас мы работаем над этим… Без деталей, потому что вы же понимаете, что враги наши тоже будут мониторить ситуацию, тем более в Харькове, смотреть наше интервью. Поэтому сделаем все возможное, чтобы было комбинированное обучение у школьников города Харькова с 1 сентября 2023 года», — отметил городской голова.

Он также констатировал, что в самих школах начать обучение невозможно, потому что ракеты С-300 долетают до города за 35-40 секунд.

«А в укрытиях, или это будет такое специализированное защитное сооружение, не буду сейчас говорить, что я придумал, но это будет. И в основном большинство говорит, что да, если это будет защитное сооружение, я отпущу своего ребенка, чтобы он учился хотя бы комбинированно, но в режиме офлайна», — заинтриговал Терехов.

Мэр сообщил, что в городе сейчас находится примерно 38% от общего количества школьников.

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Ранее Терехов заявлял, что для обучения детей планируют использовать переходы метрополитена, где установят перегородки.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 19:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у него есть идея, как организовать комбинированное обучение школьников с 1 сентября, однако детали не раскрыл.".