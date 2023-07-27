Есть у меня одна идея — Терехов о комбинированном обучении школьников
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у него есть идея, как организовать комбинированное обучение школьников с 1 сентября, однако детали не раскрыл.
Об этом он сказал в интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной. По словам Терехова, постройка новых сооружений не планируется, будут работать с тем, что есть.
«Есть у меня одна идея, которую поддерживает большинство. И сейчас мы работаем над этим… Без деталей, потому что вы же понимаете, что враги наши тоже будут мониторить ситуацию, тем более в Харькове, смотреть наше интервью. Поэтому сделаем все возможное, чтобы было комбинированное обучение у школьников города Харькова с 1 сентября 2023 года», — отметил городской голова.
Он также констатировал, что в самих школах начать обучение невозможно, потому что ракеты С-300 долетают до города за 35-40 секунд.
«А в укрытиях, или это будет такое специализированное защитное сооружение, не буду сейчас говорить, что я придумал, но это будет. И в основном большинство говорит, что да, если это будет защитное сооружение, я отпущу своего ребенка, чтобы он учился хотя бы комбинированно, но в режиме офлайна», — заинтриговал Терехов.
Мэр сообщил, что в городе сейчас находится примерно 38% от общего количества школьников.
Читайте также: «Шансы есть» — Терехов об офлайн-обучении в Харькове
Ранее Терехов заявлял, что для обучения детей планируют использовать переходы метрополитена, где установят перегородки.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Есть у меня одна идея — Терехов о комбинированном обучении школьников»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 19:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у него есть идея, как организовать комбинированное обучение школьников с 1 сентября, однако детали не раскрыл.".