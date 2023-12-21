18 разів ворог намагався прорвати оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб

Українські захисники відбили 18 атак ворога на Куп’янському напрямку – у районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Там ворог намагався прорвати оборону за підтримки авіації, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Веселе, Гатище та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.