Live
  • Чт 21.12.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.07

18 разів ворог намагався прорвати оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 20:08   21.12.2023
Олена Нагорна
18 разів ворог намагався прорвати оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб

Українські захисники відбили 18 атак ворога на Куп’янському напрямку – у районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Там ворог намагався прорвати оборону за підтримки авіації, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Веселе, Гатище та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: РФ хоче взяти Куп’янськ до Нового року – воїн про ситуацію поблизу міста

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 21.12: робота, центр опору та диференціація тривог
Головні новини Харкова 21.12: робота, центр опору та диференціація тривог
21.12.2023, 20:14
Удень – невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня
Удень – невеликий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня
21.12.2023, 19:58
Харків’янам пропонують роботу в метро
Харків’янам пропонують роботу в метро
21.12.2023, 15:40
18 разів ворог намагався прорвати оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб
18 разів ворог намагався прорвати оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб
21.12.2023, 20:08
Найхолодніший місяць року: прогноз синоптиків на січень у Харкові й області
Найхолодніший місяць року: прогноз синоптиків на січень у Харкові й області
21.12.2023, 15:08
Облаштують переходи та входи в доми: Пісочин під Харковом стане безбар’єрним
Облаштують переходи та входи в доми: Пісочин під Харковом стане безбар’єрним
21.12.2023, 19:33

Новини за темою:

20:08
18 разів ворог намагався прорвати оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб
19:03
Війська РФ намагалися у трьох місцях прорвати оборону на Харківщині – Генштаб
19:00
У ГУР зробили прогноз щодо ударів РФ по енергоінфраструктурі України
12:16
Тактична задача – Куп’янськ: чого прагне РФ досягнути взимку – ЗСУ
09:06
Окупанти отримали новий дедлайн для захоплення Куп’янська – військовий оглядач

Ви читали новину: «18 разів ворог намагався прорвати оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 20:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники відбили 18 атак ворога на Куп’янському напрямку – у районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.".