18 разів ворог намагався прорвати оборону на Куп’янському напрямку – Генштаб
Українські захисники відбили 18 атак ворога на Куп’янському напрямку – у районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.
Там ворог намагався прорвати оборону за підтримки авіації, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Веселе, Гатище та Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 20:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники відбили 18 атак ворога на Куп’янському напрямку – у районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.".