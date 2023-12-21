РФ хоче взяти Куп’янськ до Нового року – воїн про ситуацію поблизу міста

Ситуація на Куп’янському напрямку стабільно напружена. Ворог продовжує штурмувати українські позиції, повідомив в етері нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов.

«Веде штурмові дії не тільки великими групами піхоти, як він робив це до цього. Вони вже починають пробувати вести штурми за допомогою бронетехніки. Не знижується накал. Тобто вони і вдень, і вночі намагаються прорвати нашу лінію оборони. Використовують гусеничну бронетехніку, зокрема танки, БМП», – зазначив військовий.

Він також повідомив, що перепади температури не заважають ворогу активно використовувати техніку. Краснов пояснив, що, наприклад, поблизу Синьківки, яку штурмує РФ, є асфальтні дороги.

«Я особисто думаю, що їм (окупантам – ред.) поставили задачу взяти Куп’янськ до Нового року. Можливо це така радянська традиція у них, що треба до якихось дат робити великі перемоги. І не треба забувати, що Куп’янськ – це дуже важливе стратегічне місто тому, що тут висоти панівні, які дозволять їм рухатись далі», – додав військовий.