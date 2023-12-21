Снайпери ССО «вполювали» російських розвідників під Куп’янськом (відео)
Снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Куп’янському напрямку під час нічного спостереження виявили та знищили розвідувальну групу РФ, яка рухалася у напрямку українських позицій.
«По групі було відкрито вогонь, унаслідок чого знищено дві одиниці живої сили противника. На цьому напрямку ворог систематично, переважно у темну пору доби, висуває свої групи», – повідомили у телеграм-каналі ССО ЗСУ.
Читайте також: Снайпери ССО знищили саперів РФ, які мінували ліс під Куп’янськом (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: знищили, ЗСУ, куп'янск, разведчики, рф, снайперы, ссо;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Снайпери ССО «вполювали» російських розвідників під Куп’янськом (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Куп’янському напрямку під час нічного спостереження виявили та знищили розвідувальну групу РФ, яка рухалася у напрямку українських позицій.".