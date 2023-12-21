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Снайпери ССО «вполювали» російських розвідників під Куп’янськом (відео)

Суспільство 11:41   21.12.2023
Вікторія Яковенко
Снайпери ССО «вполювали» російських розвідників під Куп’янськом (відео)

Снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Куп’янському напрямку під час нічного спостереження виявили та знищили розвідувальну групу РФ, яка рухалася у напрямку українських позицій.

«По групі було відкрито вогонь, унаслідок чого знищено дві одиниці живої сили противника. На цьому напрямку ворог систематично, переважно у темну пору доби, висуває свої групи», – повідомили у телеграм-каналі ССО ЗСУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 11:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Куп’янському напрямку під час нічного спостереження виявили та знищили розвідувальну групу РФ, яка рухалася у напрямку українських позицій.".