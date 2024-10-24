Харкову бути насторожі: ГУР попередив про підготовку проплачених мітингів
Фото: ГУР МО України
ГУР МО України попереджає про підготовку мітингів-провокацій у низці міст України.
За даними розвідки, анонімні акаунти у месенджері «Телеграм» шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема спецслужб.
«Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України. Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах», – йдеться у повідомленні.
Розвідники застерігають громадян України від участі у шкідливих для нацбезпеки заходах. Закликають бути пильними й мудрими.
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- Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: ГУР, Митинги, начеку, проплаченные, разведчики, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУР МО України попереджає про підготовку мітингів-провокацій у низці міст України.".