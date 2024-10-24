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Харкову бути насторожі: ГУР попередив про підготовку проплачених мітингів

Політика 15:11   24.10.2024
Вікторія Яковенко
Харкову бути насторожі: ГУР попередив про підготовку проплачених мітингів Фото: ГУР МО України

ГУР МО України попереджає про підготовку мітингів-провокацій у низці міст України.

За даними розвідки, анонімні акаунти у месенджері «Телеграм» шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема спецслужб.

«Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України. Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах», – йдеться у повідомленні.

Розвідники застерігають громадян України від участі у шкідливих для нацбезпеки заходах. Закликають бути пильними й мудрими.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 15:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУР МО України попереджає про підготовку мітингів-провокацій у низці міст України.".